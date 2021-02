Belinda dedica un conmovedor mensaje a su abuelita, quien acaba de fallecer

Después de perder a Gizmo, su perrito, la muerte volvió a atacar a alguno de los seres cercanos a Belinda. En esta ocasión, fue Juana Moreno, su abuelita, la que perdió la vida este miércoles por la madrugada.

La mujer de 88 años de edad se encontraba hospitalizada en Madrid, España. La cantante decidió realizar una publicación a través de sus redes sociales para compartir a sus fans el sufrimiento por el cual está pasando.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo! Abuelita te amo, te amo, con locura. y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... No sé cómo superar esta tristeza, este vacío...

Para poder pasar por este sufrimiento, la también actriz pidió a sus fans que la ayudaran a enfrentar el duelo por medio de fotografías que tuvieran de su abuelita.

La novia de Christian Nodal recordó a la fallecida como una persona feliz y a quien siempre gustó de contactar.

“¡Siempre tan divertida, siempre tan especial! Mi vida entera… ¡por favor! dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasándome, ¡¡¡por favor abuelita!!!”.