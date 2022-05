María Félix y Jorge Negrete habrían compartido este mal hábito | VIDEO

La pareja de actores integrada por Jorge Negrete y María Félix, se casaron en 1952 y aunque apenas duraron un par de años, los famosos tuvieron una profunda relación e incluso sus vicios.

Tanto la “Doña” como el “Charro Cantor”, son dos de los personajes de mayor arraigo y alcance popular que existen en la cultura mexicana del siglo XX, su boda fue una de las más elegantes y comentadas de la época, incluso llegó a decirse que fue la “boda del siglo” de la farándula por los innumerables personajes que acudieron a ella, algo así como la boda de Lucero y Mijares que ha sido el evento televisivo de mayor audiencia (de este tipo) justo a finales de los años 90.

María Félix y Jorge Negrete formaron una pareja icónica, hablar de ambos es remitirnos a las mejores épocas de la industria cinematográfica y del jet set mexicano, ambos eran elegantes, sobrios (Jorge más que su esposa), contaban con talento innato y además solían frecuentar los mejores lugares tanto en México como en otras partes del mundo.

El amor que le profería Negrete a su esposa, era tal que no se detenía a ver si podía o no cumplirle sus caprichos, simplemente lo hacía para mantener no sólo el amor sino la admiración de su esposa, quien en contraparte, siempre hablaba muy bien de su marido y lo acompañaba a todos los eventos en los que se le requería o bien en el teatro, sitio en el que Negrete era toda una figura en el canto.

Cabe resaltar que de acuerdo con la propia familia del actor y cantante, cuando murió dejó una deuda muy fuerte por la compra de varias joyas que mandó hacer para María, mismas que Félix nunca devolvió y por el contrario se las quedó para su colección personal luego de la muerte del Charro Cantor en 1953 cuando aún estaban casados.

Adicción en ambos

La pareja además de compartir la alcoba y el pan y la sal todos los días, tenían entre sus gustos la afición por el tabaco, se sabía que María Félix, era aficionada al tabaco y solía dar una imagen de femme fatale cuando se le veía fumando, sin embargo, en el caso de Negrete, se pensaba que no era así.

En un video difundido por la plataforma de YouTube, se muestra una fotografía en la que ambos aparecen fumando en un espacio cerrado, cosa muy normal en aquella época, pero que en nuestros días ya es prácticamente imposible que suceda.

La imagen es muy reveladora, ya que también nos muestra cómo eran aquellos tiempos en los que en todo momento y en cada lugar, fumar se convertía en una especie de diferenciación entre quienes lo hacían por refinamiento y quienes simplemente disfrutaban de un buen tabaco.

