¿Luisito Comunica mintió? Lele Pons responde al youtuber por decir que es latina cuando le conviene

Luisito Comunica nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones contra Lele Pons, a quien acusó de sumarse al movimiento latino por conveniencia y no por verdadero orgullo; desde entonces el debate en redes sociales ha incrementado entre quienes atacan y defienden a la venezolana; sin embargo, la cantante ya dejó clara su postura al destacar que el youtuber mintió para hacerse el "chistoso".

Fue durante una entrevista en Radio Divaza donde Lele Pons desmintió la presunta experiencia que Luisito Comunica recordó hace unas semanas. "No, eso nunca pasó. Eso no es verdad y conociéndome, yo soy alguien que nunca va a decir eso. No soy capaz de decir eso", respondió a pregunta directa la novia de Guaynaa.

Y es que de acuerdo con lo que el influencer mexicano relató, en su primer encuentro con la cantante ella fingió no hablar español, pese a ser originaria de Venezuela, algo a lo que la famosa explicó que no sería capaz de hacer, pues incluso ha aceptado realizar colaboraciones con otras personas.

"La gente que me conoce sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo yo estoy dispuesta a saludar, a hablar con ellos, a hacer tiktoks, lo que sea. Y yo nunca, nunca dije eso", agregó.

Lele Pons cuestionó por qué Luisito sacó esta "anécdota" durante la promoción de sus proyectos. (Foto: Instagram @lelepons)

En ese sentido, Lele Pons también recordó que cuando las declaraciones de Luisito Comunica comenzaron a hacerse virales en redes sociales, sus fans comenzaron a etiquetarla y se quedó en estado de shock. "Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos y me sigue, y yo lo sigo a él, diga eso en una entrevista. Yo nunca he hablado mal de Luisito, al contrario, yo lo admiraba", destacó.

Sin embargo, la intérprete de "Se te nota" aseguró que no fue la única sorprendida por las declaraciones del youtuber, pues los amigos que comparten también estaban confundidos. Incluso, luego del revuelo que se inició en redes sociales, Luisito se acercó a Lele Pons para ofrecerle una disculpa por medio de un mensaje. De acuerdo, con lo que la famosa leyó en Radio Divaza, esto le dijo el youtuber:

"Lele, te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista y después en sus Instagram stories él dice que la mejor vibra para mí, que él me respeta, que respeta mi trabajo, que me admira y que él dijo eso solamente para una anécdota chistosa"

Por supuesto, la última parte despertó la molestia de la cantante e alzó la voz en contra de este tipo de violencia: "Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso, es horrible porque tú no me conoces, no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme", dijo, antes de cuestionar por qué sacó a la luz la presunta historia durante la promoción de la película "Sonic", donde fue la voz en español de la versión en español.

Esta es la primera vez que Lele Pons responde a la polémica. (Foto: Instagram @lelepons)

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre Lele Pons?

Durante una entrevista en Exa FM, Luisito Comunica contó que hace "muchos años" conoció a la venezolana en un evento de youtubers cuando "no estaba de moda ser latino" y un momento en el que Lele Pons "no se había puesto la playera" del orgullo latino, así que se acercó a platicar con ella y su respuesta solo fue "sorry, I don't speak spanish".

De acuerdo con el youtuber, tiempo después Lele Pons se sumó al orgullo latino y en ese momento "yo dije: 'está tremenda, es latina cuando le conviene'".

SIGUE LEYENDO

Lele Pons comparte FOTOS del pasado con Chayanne; ella parece otra, pero él ¡no ha cambiado nada!

"Acéptate": Lele Pons muestra su celulitis e invita a sus seguidores a amarse tal y como son | FOTOS

¿Guaynaa le pide matrimonio a Lele Pons?; esto fue lo que pasó