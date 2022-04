"O sea que Luisito Comunica no es mi fan": Joven confunde a sujeto con el famoso youtuber y le pide una foto | VIDEO

Conocer a un artista o famoso siempre es un momento emocionante, más cuando sucede en una situación imprevista, generalmente las personas se llenan de nervios y no saben cómo reaccionar cuando tienen a su ídolo frente a ellos.

Así le pasó a una joven cuando asistió al Festival Tecate Pa'l Norte el fin de semana pasado en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, en el evento pensó haberse encontrado al youtuber Luisito Comunica.

La joven se tomó dos fotos con el supuesto Luisito Comunica. | FOTO: TikTok @danielatreco

Sin embargo, la usuaria de TikTok @danielatreco narró cómo se llevó la sorpresa de que no era él: "Volteo y veo que a dos metros está Luisito Comunica" fue entonces que le dijo a su amiga que fueran a pedirle una fotografía.

Cabe destacar que la joven se encontraba en estado de ebriedad, por lo que se le hizo fácil acercarse al joven para tomarse una foto con él y así, tener un recuerdo del momento.

Incluso grabó un breve video con el joven. | FOTO: TikTok @danielatreco

"Ahorita que me levanto sobria. enseño las fotos y yo '¡vean! ayer me topé a Luisito Comunica'" fue entonces cuando sus amigos le dijeron que el sujeto de la imagen no era el youtuber.

"¿Cuál es la probabilidad de toparse con Luisito Comunica entre tanta gente?" dijo la tiktoker quien después se rio de lo que vivió la noche anterior y mostró otra fotografía donde supuestamente se parece más.

Al final, mostró un video del momento en que se acercó al joven quien después de ser presentado como Luisito Comunica dijo: "Hola amigos ¿cómo están?", la chica le dijo cuánto lo admiraba y él le respondió que de igual forma, la admiraba. Al concluir el video, la joven agregó con cara de decepción: "O sea que Luisito Comunica no es mi fan."