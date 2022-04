Luz Elena González revela que sufrió acoso sexual y Daniel Bisogno se burla en "Ventaneando" | VIDEO

Daniel Bisogno se encuentra una vez más en medio de la polémica y recibió fuertes críticas en redes sociales, aunque esta vez por las burlas que lanzó luego de que la actriz Luz Elena González revelara que había sido víctima de acoso sexual cuando iniciaba su carrera.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la actriz señaló que fue víctima de acoso sexual cuando comenzaba como conductora, aunque ella decidió alzar la voz en ese momento pues ella persona que la vulneró la corrió por no acceder a sus peticiones.

“En algún momento me corrieron del trabajo porque no quise, entonces le dije al jefe de mi jefe que me había corrido y que me regresa al programa, les pone un regaño y los pone en su lugar”, dijo la actriz durante la entrevista.

Luz Elena González revela que fue víctima de acoso sexual. Foto: @luzelenaglezz

Añadió que quien la acosó se disculpó con ella, aunque no lo despidieron y continuaron trabajando por varios años, la actriz se dijo contenta con el resultado: “En este caso en particular sí tuve una respuesta bonita, me sentí contenta”.

“Yo sí hablé, me quejé en su momento y se solucionó, cosa que así me alegra mucho porque creo que si uno habla a tiempo las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes”, añadió.

Daniel Bisogno de burla

El conductor del programa de espectáculos lanzó algunos comentarios "bromeando" previo a la entrevista con Luz Elena González, mismos que no fueron bien recibidos por el público que lo criticó en redes sociales puntualizando en que se trataba de un tema serio.

"Mi Luz Elena González, lindísima persona, dice que también en su momento que estaban por ahí de repente pasaban por atrás y le arrimaban el mueble (…) Le arrimó la coqueta", dijo Daniel Bisogno.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y los internautas se lanzaron contra el conductor: “Daniel siempre defiende a los acosadores”, “También me gusta la mofa, pero cuando se necesita estar serios, se debe estar” y “Terribles los comentarios de Daniel”.

