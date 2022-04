Setlist: Cinco canciones que tocará Coldplay este 6 y 7 de abril en el Foro Sol | VIDEOS

La banda británica Coldplay está por cerrar su gira por México perteneciente al “Music of the Spheres World Tour 2022”, por lo que este 6 y 7 de abril se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Luego de dos fechas en Monterrey, dos más en Guadalajara y el pasado fin de semana tuvieron sus dos primeros conciertos en la Ciudad de México. Este miércoles y jueves, tendrán otros dos conciertos en el Foro Sol, los cuales están programados a las 20:45 horas.

Ante el paso de seis fechas en México, los fans de la banda se preguntan cuáles son las canciones que regularmente tocan en su tour. Por tal motivo, a continuación te dejamos las cinco canciones que han faltado en sus conciertos en México.

Paradise

Mylo Xyloto (2011)

In My Place

A Rush of Blood to the Head (2002)

Higher Power

Music Of The Spheres (2021)

A Sky Full of Stars

Ghost Stories (2014)

Yellow

Parachutes (2000)

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Recuerda que la mejor manera de llegar a los conciertos de Coldplay es por medio del Metro de la Ciudad de México. El Foro Sol está ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad S/N en la acaldía Iztacalco.

La estación más cercana a la puerta 6 (lugar del acceso peatonal) es la Ciudad Deportiva de la línea 9. También puedes bajar las estaciones Velódromo y Puebla; sin embargo, estás quedan alejadas del acceso peatonal.

Si quieres llegar por Metrobús, las estaciones más cercanas son Goma, Iztacalco, UPIICSA y Rodeo de la línea 2. Toma en cuenta que estas estaciones se encuentran muy alejadas del acceso, por lo que no son la mejor opción.

Si llegas en automóvil, debes de saber que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez (lugar donde está el Foro Sol) cuenta con acceso vehicular en las puertas 9 y 15 (estacionamiento). El Palacio de los Deportes también será usado como estacionamiento y puedes acceder por todas sus puertas.

