Mujer entra gratis al concierto de Coldplay vestida como personal de limpieza | VIDEO

Los conciertos de Coldplay en México dejaron grandes momentos para sus seguidores, desde el dueto con Fher de Maná en el que interpretaron "Rayando el Sol" en su paso por Monterrey, hasta el momento en que subieron a un joven al escenario para tocar "Gravity" con la banda.

Y es que después de que se viralizaron los videos de los emblemáticos momentos, quienes se quedaron sin entradas no dudaron en hacer lo posible por asistir, pero esto fue casi imposible debido a que todos los boletos se encontraban agotados.

Pero una chica compartió en TikTok cómo logró ingresar al concierto totalmente gratis. La usuaria anyaaldape narró en la popular aplicación que el mismo día del concierto decidió ir, por lo que vendió una cámara instantánea en mil pesos para poder comprar su boleto.

No obstante, la joven desconocía que ese día los costos se elevarían tanto con los revendedores, por lo que le fue más difícil cumplir su deseo de estar en el concierto de la banda liderada por Chris Martin.

"Para estas alturas, ningún boleto bajaba de 3 mil pesos" agregó la joven, quien se desanimó al ver los precios y comenzó a convencerse de que ya no podría entrar al concierto.

Platicó con sus primas y ellas fueron al estadio para hacerle compañía, pues ahora su plan era quedarse afuera para escuchar a la banda, pero después de dar vueltas afuera del recinto, las jóvenes encontraron una forma en la que podrían entrar.

Fue entonces que vieron una fila de aproximadamente 50 personas que llamó su atención y decidieron acercarse a preguntar. Se trataba del personal de limpieza que trabajaría ese día en el concierto.

Un joven las invitó a registrarse como personal de limpieza para poder entrar y les dio indicaciones sobre qué decir. La joven optó por registrarse, pues ella llevaba puesto un pantalón, contrario a sus primas quienes al llevar short, no lograron entrar.

Finalmente la joven logró ingresar al recinto, le dieron un delantal, una pulsera y una bolsa de basura. Aunque le dijeron que el turno terminaría a las 11:00 de la mañana, ella buscó la forma de no quedarse a trabajar y sólo disfrutar del concierto: "Me fui antes de que me dejaran entrar a limpiar y sin que nadie me viera” agregó.

