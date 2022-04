Pepe Aguilar ¿por qué el hijo del "Charro de México" ocupa caballos especiales y cuáles son sus características?

Pepe Aguilar es un famoso cantante y uno de los máximos exponentes del regional en el mundo, junto a sus hijos comparte el proyecto "Jaripeo sin fronteras", un espectáculo con el que recorren diversos lugares del mundo mostrando la cultura de México.

Aunque es de padres mexicanos, el intérprete de “Por mujeres como tú” nació el 7 de agosto 1968 en San Antonio Texas, Estados Unidos durante una de las giras de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Ahora el junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar llevan los sonidos de la canción ranchera con su espectáculo “Jaripeo sin fronteras”, con el que conjunto también su pasión por los caballos.

Pepe es muy alto mide 1.96 metros, característica que heredó de su papá Antonio Aguilar, quien medía 1.85 metros, esta cualidad no siempre ha sido buena, pues tiene dificultades a la hora de montar caballos.

Caballos especiales

El mayor de la dinastía ha mencionado en varias ocasiones que tiene que montar caballos especiales, con una altura mayor a los que la gente conoce, pues si usa uno “chaparro”, según el cantante parece que hay seis patas.

Tiene varios ejemplares grandes, pero en dado caso de no llevar los suyos a un espectáculo, cuando no hay tiene que ceder el animal a su hijo Leonardo, para no verse mal al montar.

El escándalo de Los Aguilar

La famosa familia actualmente se encuentra inmiscuida en un escándalo, los protagonistas son la cantante Ángela Agilar y el compositor Gussy Lau, pues se ha rumorado que sostienen una relación en secreto.

Hace un par de días se filtraron una serie de fotografías en las que aparecen los músicos besándose y abrazados, aunque ninguno de los dos ha saludo a mencionar algo al respecto, los fan sacaron un video en el que Gussy Lau dice que no andaría con Ángela por temor a Pepe Aguilar.

