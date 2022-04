"Ultimadamente, vale ma%&$e": Regina Blandón lanza contundente mensaje a sus haters

Regina Blandón volvió a dar de qué hablar en redes sociales, y es que en sus más recientes publicaciones en Instagram la actriz mostró un cambio de look que al parecer no fue del agrado de algunos, por lo que lanzó un contundente mensaje a sus haters afirmando que "ultimadamente, vale ma...".

La actriz, de 31 años, es muy activa en sus redes sociales, principalmente Instagram, plataforma en la que constantemente comparte imágenes de su vida diaria, y fue con las últimas fotografías y videos que sus seguidores se percataron que lucía sus cejas de otro color.

Regina Blandón lanza contundente mensaje

Blandón mostró recientemente que debido a un proyecto de trabajo cambió el color de sus cejas, primero las dejó ver decoloradas, en un tono rubio, y después en rosa, sin embargo, algunos usuarios en redes le enviaron comentarios negativos sobre su apariencia, por lo que no dudo en responder.

Regina muestra su cambio de look y responde. Foto: IG @reginablandon

"Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma..., ¿no? Jajajaja. Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias", fue el contundente mensaje con el que Regina respondió.

Una vez más la actriz, que ganó fama con su papel de Bibi en la serie de comedia Familia P. Luche, no se queda callada y confirma que seguirá alzando la voz cuando se trate de defender su postura, reafirmando su compromiso con el feminismo y el body positive.

La actriz y sus contundentes respuestas

Hace sólo unas semanas Regina fue llamada “viejita” por un seguidor, a lo que ella le contestó con una historia en Instagram sobre este tema en la que se puede leer:

"Las personas cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, este año cumplo 32 el 25 de julio y luego voy a cumplir 33 el próximo 25 de julio y así sucesivamente. Y tooodoos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: NO SE OPINA SOBRE EL ASPECTO FÍSICO AJENO. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado".

