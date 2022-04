Regina Blandón pide disculpas tras mostrarse con poca ropa a su vecina

La actriz Regina Blandón tomó sus redes sociales para disculparse con su vecina, quien sin querer la vio con poca ropa. La estrella de 'La Familia P.Luche' contó este bochornoso momento a sus seguidores de Instagram, quienes se quedaron sorprendidos con su divertida historia.

Blandón, de 31 años, se ha caracterizado por tener un buen sentido del humor, así que de esta forma fue como contó como pasaron los hechos. La actriz dijo que se encontraba en su casa como "Dios la trajo al mundo", sin embargo, al pasar frente de la ventana, fue captada por su vecina, quien la vio de esa forma.

"Una disculpa a mi vecina de la casa de enfrente, que pues me crucé así en calzones, sin nada arriba", informó de una forma muy tranquila la protagonista de 'Mirreyes vs Godínez', quien volvió a pedir perdón. "Cierren sus ventanas. Una disculpa y un saludo a todos los que ya vieron a alguien encuerado del otro lado".

Regina Blandón pidió disculpas a su vecina Foto: Especial

En el marco del Día Internacional de las Fotografías Íntimas, que se conmemoró este 18 de abril, Regina Blandón habló en sus historias de Instagram sobre que su situación no fue consensuada, pues lamentablemente, por accidente, fue vista por la persona que vive enfrente de su casa.

"Hoy en la mañana leía que era el día internacional de mandar nudes consensuados... Bueno no, porque no fue consensuado. La pobre vecina nomás me vio cruzar así, sin su consentimiento. Entonces no, olviden este mensaje", dijo entre risas.

Debido a que se encontraba con su novio, el actor Martín Altomaro, la actriz comunicó que la estaba viendo raro y por ello terminó su historia. "Martín me está viendo con cara de 'no le tienes que contar a todo mundo lo que haces, hazle caso a tu post de ayer'. Bye", concluyó su divertida historia.