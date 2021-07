¿Le molesta que le recuerden a Bibi P.Luche? Esto dijo Regina Blandón sobre su personaje

La Familia P.Luche se ha convertido en una de las producciones mexicanas más exitosas de la televisión nacional, la historia creada por Eugenio Derbez dejó marcado a todo el público que aún disfruta de la repetición de los capítulos, pero sobre todo a los actores que interpretan cada uno de los personajes.

Tal es el caso de Regina Blandón, que por más de 10 años ha interpretado a Bibi P.Luche, la hija “rara” de Ludovico P.Luche (Eugenio Derbez) y Federica P.Luche (Consuelo Duval), hermana de Ludoviquito P.Luche (José Miguel Pérez) y Junior P.Luche (Luis Manuel Ávila).

Una de las icónicas frases que la serie ha dejado es: “¿Por qué no eres una niña normal?”, una cuestión que era constantemente preguntada al personaje de Blandón, después de años de no grabar un nuevo episodio, aún hay fans que al encontrarla en la calle la abordan con este referente.

Es por eso que durante el programa de televisión Faisy Nights, que se transmite por Unicable, Regina Confesó cuál el sentimiento que le provocaba enfrentarse a un momento como ese debido a su personaje, dijo si le molestaba o no que la compararán con Bibi.

“Si me la dicen mucho (la frase) y sería como tonto de mi parte o no sé, viviría en una ansiedad muy grande si me molestara cada vez que llegan a decirme todos los días”, confesó.

También manifestó estar muy agradecida por todas las oportunidades y exposición que le ha brindado ser Bibi P.Luche, reiteró que la gente siempre se acerca con mucho cariño e incluso las nuevas generaciones la ubican por la serie.

Otra de las cosas en las que enfatizó es en el compañerismo que creó con algunos de sus colegas actores y comediantes a raíz de esa producción y dijo que con la mayoría aún tiene contacto.