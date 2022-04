El modus operandi de Vicente Fernández con el que frenaba la carrera de los artistas que pudieran ser su competencia

Está próxima a estrenarse la segunda temporada de la serie "El Último Rey", la polémica historia protagonizada por Pablo Montero que narra la vida del ídolo de la canción ranchera Vicente Fernández, pero lo hace desde un ángulo que la familia, encabezada por la viuda Refugio Abarca Villaseñor no han aprobado.

Se han mencionado varios motivos por los que no se ha denominado la serie "no autorizada" del ídolo mexicano, entre ellos, que Pablo Montero no sería el actor ideal para darle vida a Don Chente, debido a los antecedentes de adicciones que el intérprete debió superar, así como los diversos escándalos que se han generado a su alrededor.

Por su parte, se está trabajando en la serie autorizada, misma que está siendo producida por Caracol y el gigante del streaming Netflix, en este caso el protagonista es Jaime Camil, de hecho este jueves se presentó el avance a través de las plataformas digitales, en el corte se puede ver al propio "Charro de Huentitán" a cuadro y pronunciar la frase:

“Mi historia, mis canciones, mi sentir y lo mucho que los quiero, muy pronto por Netflix”.

Se sabe que desde 2019 las casas productoras se acercaron a la familia Fernández para poder llevar a cabo la bioserie del cantante que falleciera el 12 de diciembre de 2021. Se sabe que este proyecto contará con 36 episodios y comenzó en septiembre a rodarse en México y EU, por lo que en estos momentos está en postproducción.

Vicente Fernández y su modus operandi para impedir el ascenso de otros artistas

Entre los argumentos que se dieron para la serie que se transmite en Televisa, están los que marcan que se mostraría al intérprete de "Mujeres Divinas" cómo es y de hecho el productor Reynaldo López expuso a través de un tuit, que la estrella de la música ranchera no era la persona intachable que siempre predicó y destacó que tenía sus artimañas para no dejar que otros interpretes del género brillaran en el ámbito.

"Don Vicente controlaba quienes podían cantar en un palenque, si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación, igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México fue gracias a él", escribió.

Estos dichos fueron confirmados por el cantante Juan Valentín, quien radica e hizo su carrera en Estados Unidos debido a esta restricción del ídolo, en una entrevista para TVyNovelas, dijo que en alguna ocasión se enteró de cómo Fernández Gómez frenó su ascenso, pues en la compañía CBS, misma de Vicente, jamás pudo despegar e incluso destacó que cuando fue a preguntar a uno de los directivos cuál era el motivo por el cual no sacaban sus discos, éste le confesó que si le daban difusión el cantante "Volver, Volver" abandonaría la empresa.

Cantante Juan Valentín

