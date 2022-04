Mariana González enciende la red con look de 'La Sirenita'; así luce "La Kim Kardashian Mexicana"

Vaya sorpresa que se llevaron los seguidores de Mariana González con su nueva publicación en redes sociales ya que tiene el look perfecto para confundirla con "La Sirenita", aunque con un toque extra de sensualidad al llevar un atrevido top con escote y una mini falda, dos prendas con las que dejó al descubierto cada una de sus curvas, que la llevaron a ser merecedora del título de "La Kim Kardashian Mexicana".

Con este conjunto, la novia de Vicente Fernández Jr arrebató suspiros y miradas, y en cuestión de minutos acumuló miles de likes con los que demostró ser la reina de Instagram. Por supuesto, lo que más llamó la atención es que Mariana González se lució con un top que la coronó como la famosa con el mejor busto y con un abdomen de infarto y marcado; mientras que la ajustada falda permitió ver un vientre plano y glúteos de acero.

Mariana González conquistó la red con este conjunto con mini falda. (Foto: Instagram @marianagp01)

Por otro lado, "La Kim Kardashian Mexicana" sabe mejor que nadie que los colores de temporada son el verde y el azul eléctrico, por lo que no tuvo miedo de combinarlos en su look más primaveral y perfecto para disfrutar de la playa con ese toque coqueto que hace pensar en "La Sirenita"; pues si bien las copas del top no son moradas ni de concha, sí recuerdan al mar.

Y quienes siguen de cerca a la también empresaria sabrán mejor que nadie que el brillo nunca puede faltar en sus outfits, por lo que en esta ocasión su conjunto de dos prendas deja ver estrellas de mar con pequeñas piedras que dan el toque perfecto a las dos prendas. Finalmente, como accesorios, Mariana González agregó un bolso de mano café con cadena dorada que la ayudó a imponer moda.

Así presumió su look ideal para la playa. (Foto: Instagram @marianagp01)

Aunque con estos nuevos videos de Instagram, la originaria de Jalisco dejó ver todos los detalles de su combinación al estilo de "La Sirenita"; no es la primera vez que modela este conjunto, pues hace unos días compartió una foto en la que, dando la espalda a la cámara, dejó ver que la tela verde de la falda tiene transparencias, un toque bastante coqueto con el que elevó la temperatura en la red al presumir un bañador verde neón por debajo.

En esta otra foto también se puede ver que para lucir unas piernas perfectas en mini falda, usó unos tacones nude, un color que ayuda a lograr una imagen de piernas kilométricas. Mientras que para terminar de lucir fantástica con este look, "La Kim Kardashian Mexicana" dejó suelta su melena rubia y XXL, además con un peinado con unos rizos imperfectos y desenfadados.

La empresaria ya había compartido este impactante look con transparencias. (Foto: Instagram @marianagp01)

Aunque Mariana González es muy reservada con su vida privada, dio un guiño con el que expresó que este look de "La Sirenita" fue una de las apuestas con las que enamoró aún más a Vicente Fernández Jr en sus vacaciones para disfrutar de las playas de Cartagena De Indias, Colombia.

Pues desde hace varias semanas la pareja ha compartido fotos en varios destinos de Colombia, en donde no sólo lucen más enamorados que nunca, sino que la empresaria ha presumido su figura de impacto con los bikinis más atrevidos.

