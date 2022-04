Blue Demon Jr. puso en riesgo la leyenda de su padre con estos 3 escándalos

Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Blue Demon, forjó durante 41 años su carrera en los cuadriláteros, en donde no sólo era un digno rival reconocido por su técnica y su pureza al momento de enfrentarse a sus contrincantes. Sin embargo, el legado de esta figura enmascarada estuvo en riesgo de ser manchada, luego de que su hijo, Blue Demon Jr., siguió el legado, pero tuvo al menos tres escándalos que pasaron a su historia.

Este 24 de abril se cumplen 100 años del nacimiento de Blue Demon, un luchador que puso su nombre en todo el mundo, dentro y fuera del cuadrilátero, ya que además de ser un gran deportista, también gozó de ser una estrella de cine junto a El Santo, con quien mantuvo una rivalidad.

Por si fuera poco, Blue Demon demostró que también era un gran ser humano, ya que terminó adoptando a un niño, quien era víctima de abusos por parte de su madre y padre biológicos. El abuelo del pequeño era un amigo muy cercano al luchador, y le dio en adopción al infante, debido a que sus padres lo encerraban en una caja, que era "sellada" con clavos para evitar que escapara.

Sin embargo, con el retiro de los cuadriláteros de Alejandro Muñoz Moreno, su hijo adoptivo fue el encargado de seguir con su leyenda bajo el nombre de Blue Demon Jr., quien, a diferencia del padre, adquirió gustos excéntricos, fue denunciado por su esposa por agredirla y amenazarla, y, por si fuera poco, se quiso meter en la política, errores que habrían estado a punto de destruir la imagen de un legado y un personaje con más décadas de historia.

Blue Demon Jr. es denunciado por maltrato y amenazas de muerte

"Se le metió el demonio", así fue como Mónica Carrillo, esposa de Blue Demon Jr., describió el actuar de su pareja, quien la habría amenazado de muerte e incluso la habría maltratado físicamente.

Durante una serie de entrevistas realizadas por Carrillo, relató que el luchador, con quien tiene un matrimonio de más de 20 años, la humillaba porque justificaba que él pesaba mucho, sin embargo, "hay muchas personas cercanas que han sido testigo de muchas cosas, yo decidí hacerlo (denunciar) porque valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie. He sido abusada de muchas formas, estoy cansada que porque estoy atrás de una persona que es famosa me tengo que callar, esto más que por mí, lo hice porque tengo tres hijas", comentó en su momento la mujer.

Mónica Carrillo, esposa de Blue Demon Jr., denunció al luchador por maltrato. Foto: Archivo

La denuncia fue presentada en marzo de 2021, luego de asegurar que tuvo que aguantar muchos maltratos, pero que no es la única mujer que ha sido víctima de Blue Demon Jr., ya que hasta sus amantes han sido amedrentadas por el luchador, sólo que "ellas tienen miedo de alzar la voz".

Mónica Carrillo expuso que el luchador la habría amenazado de muerte y también a sus familiares, pero todo esto lo presentó con pruebas, audios, fotografías y mensajes de texto, esperando que sólo la dejara en paz Blue Demon Jr., de quien ya no quería saber nada.

Intentó competir por una alcaldía sin quitarse la máscara de Blue Demon Jr.

Aprovechando que su imagen es muy popular y la conocen millones de personas tanto en México como en el mundo, Blue Demon Jr. saltó de la lucha libre a la política, en busca de un cargo de elección popular en la Ciudad de México, en donde intentó contender por la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, el luchador aclaró que no era necesario que se quitara la máscara, porque "una cara no te dice nada, las acciones lo que van a hablar y representar. Nadie se acuerda de los políticos corruptos que le han hecho daño a los ciudadanos", expresó durante una entrevista a medios.

El luchador intentó buscar la alcaldía de GAM con el partido Redes Sociales Progresistas. Foto: Archivo

Afirmó que la máscara la ha defendido durante más de 35 años y pasa más tiempo con ella que sin ella, así que aunque ganara las elecciones no se quitaría el símbolo que perteneció a su padre.

Tal vez esto no fue bien visto ni por los políticos, ni por sus seguidores, porque habría gobernado en el anonimato y cualquiera podría estar detrás de la máscara, quizá por ese motivo no consiguió la candidatura en 2021.

Cambió su máscara azul por una roja para apoyar a un partido político

Mientras que Blue Demon padre se mantuvo a raya con los temas políticos, su hijo se metió en más de una ocasión en este tipo de asuntos, en los que llegó a causar polémica y hasta dejar sorprendidos a sus seguidores, luego de que el luchador cambió su máscara azul por una roja para apoyar a un partido político en 2015.

A través de un mensaje que se difundió principalmente en redes sociales se ve al luchador, quien dice: "Soy su amigo Blue Demon Jr. Este 7 de junio, ustedes decidirán su futuro entre un gobierno maduro y responsable o uno oportunista. Por eso esta vez yo no voy de azul, esta vez yo pienso como la mayoría de ustedes. Quiero que gane Querétaro. Por eso yo con Loyola".

Con el mensaje, el luchador pretendía apoyar al candidato del PRI, Roberto Loyola Vera, quien contendía por la gubernatura de Querétaro en ese entonces. Esto no fue pasado por alto por los seguidores de Blue Demon Jr., a quien calificaron de "vendido" y hasta de haber deshonrado la imagen de su padre.

Sigue leyendo

Bella vedette del Cine de Oro que triunfó con El Santo, fracasó como cantante

38 años sin "El Santo": así era el verdadero rostro del "Enmascarado de plata"

¿Qué fue de "Frankenstein", el villano más simpático del Cine de Oro?