¡Un golpe más a Will Smith! Jada Pinkett enfureció con el actor por una fiesta de cumpleaños que le organizó

Tras el escándalo en la edición 94 de los Premios Oscar donde Will Smith golpeó a Chris Rock la pareja sigue dando de qué hablar, esta vez se recordó el momento en que Jada Pinkett estalló contra su esposo por la espectacular fiesta de cumpleaños que le organizó.

El actor de “En busca de la felicidad” sigue pagando las consecuencias de haber golpeado al comediante por la broma de mal gusto que éste hizo sobre la enfermedad de su esposa, pues además de las críticas que ha recibido la Academia lo vetó por 10 años.

Ahora la controversia continúa para la pareja, pues han sido recordadas las explosivas declaraciones que la también actriz ha realizado sobre su matrimonio con Will Smith y esta vez se suma una en la que se habría molestado con el actor por una impactante y lujosa fiesta de cumpleaños que le preparó.

Esto fue recordado por Will Smith en uno de los capítulos de “Red Table Talk”, donde recuerda haberse sentido “devastado” por la fiesta de cumpleaños que organizó y que habría logrado enfurecer a su esposa.

La molestia de Pinkett estaría en que el actor no consideró la petición para su cumpleaños, pues deseaba una celebración privada junto a su familia: “Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella. Ése fue un punto muy bajo”.

Declaraciones de Jada Pinkett

Fue en esa misma charla que Pinkett habría realizado otra confesión que la puso en el ojo del huracán, pues señaló que nunca quiso casarse con Will Smith por lo que resultó un evento "horrible" para ella ya que la habían "forzado".

"Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme", detalló la actriz al mencionar que habría llegado al altar debido a la presión que tenía pues, además, esperaba a su hijo Jaden.

Aunque éste no ha sido el único golpe al actor, pues de acuerdo con la revista US Weekly, una fuente cercana a la pareja señaló que Pinkett le habría dado la espalda a su esposo al asegurar que “exageró todo” al golpear a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar.

“Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, detalló la fuente.

