Amy Schumer recibió amenazas de muerte por polémico “chiste” en los Premios Oscar 2022

Los Premios Oscar 2022 siguen dando de qué hablar por las polémicas “bromas” que realizaron algunos presentadores, entre ellos las anfitrionas Regina Hall, Wanda Sykes y la comediante Amy Schumer, aunque ésta última reveló que ha recibido amenazas de muerte por chiste a Kirsten Dunst.

La edición 94 de los Oscar se vio manchada no sólo por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, pues otros “chistes” durante la emisión generaron una lluvia de críticas tanto a la Academia como a las celebridades que los hicieron pues fueron señalados como misóginos y ofensivos al desairar a otras estrellas de Hollywood.

Amy Schumer protagonizó un incómodo momento cuando realizó un chiste hablando sobre las personas que iban a la ceremonia a “rellenar asientos”, momento en que se acercó a la actriz Kristen Dunst para levantarla y quitarla de la cámara.

Les explicaré lo que hacen los rellena asientos. Aquí tenemos a una, te puedes levantar e irte al baño, cariño?”, en ese momento el actor Jesse Plemons le responde a Schumer notablemente molesto: “¿Sabías que esa es mi esposa?".

Aunque el momento sacó algunas risas entre los asistentes, muchos de ellos expresaron confusión por lo que estaba pasando debido a que se trataba de una falta de respeto a la actriz de “El Poder del Perro” y “Spider-Man”.

Amy Schumer recibe amenazas

La comediante Amy Schumer reveló que tras lo sucedido comenzó a recibir amenazas de muerte, aunque la cuestión fue tan grave que el servicio secreto tuvo que intervenir y se puso en contacto con ella para brindarle protección.

“Hice un chiste con Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Fue algo completamente orquestado de antemano (...) El chiste era que yo pensaba que ella estaba ahí para rellenar el asiento. Y lo elaboramos juntos. Recibí amenazas de muerte, el servicio secreto tuvo que ponerse en contacto conmigo”, detalló en entrevista para “The Howard Stern Show”.

Schumer aseguró que antes de la ceremonia de los Oscar se puso en contacto con Kirsten Dunst para hacerle saber de la “broma”; además, ante las amenazas, la actriz compartiría un mensaje en su cuenta de Twitter en la que señalaba que sabía del supuesto chiste.

"Siendo honesta, en realidad me puse en contacto con la gente con la que iba a bromear antes para asegurarme de que les parecía bien, porque me he quemado demasiadas veces. No quería que la cámara mostrara a alguien con aspecto triste", añadió la comediante.

