Eugenio Derbez: Esto fue lo que hizo el actor de doblaje para que 'El Burro' de Shrek se volviera icónico | VIDEO

Eugenio Derbez recientemente fue ovacionado por su trabajo en 'CODA', cinta que fue galardonada como 'La Mejor Película del 2022' en 'Los Premios Oscar', pero antes de comenzar a actuar en Hollywood, el comediante mexicano prestó su voz para algunos reconocidos proyectos, entre ellos Sherk, personaje que le costaría una demanda y el reconocimiento en el medio.

En repetidas ocasiones, Eugenio Derbez ha mencionado que en México el doblaje no es muy bien retribuido, sin embargo, es algo que goza hacer, por lo cual no tuvo muchos inconvenientes en aceptar el hecho de no poder modificar el libreto en 'Mulan', película de Disney en la que dobló al divertido 'Mushu'.

De hecho, su oportunidad de apropiarse realmente de uno de los personajes de los que dobló llegó hasta que habló con los productores de DreamWorks, quienes después de muchas charlas aceptaron que tropicalizara las frases de 'Burro', personaje al que le da su voz en las películas de Shrek.

"Cada vez que yo doblaba una película era la misma lucha: 'Oye, ¿puede meterle mano (al doblaje)', 'No', hasta que llega Shrek", confesó Eugenio Derbez en una entrevista que publicó en sus redes sociales.

Y lo más curioso es que la idea le gustó tanto a Jeffrey Katzenberg, uno de los fundadores de DreamWorks, que Eugenio Derbez consiguió la autorización no solo para agregar chistes latinos a Burro, sino a todos los personajes de Shrek.

Sin embargo, para ello, el exitoso actor tuvo que firmar un contrato en el que eximía a DreamWorks de toda responsabilidad que pudiera resultar de los chistes que insertara en la versión latina de Shrek.

Pero lo que Derbez no imaginaba es que justamente uno de los chistes de Burro sería el que le costaría una demanda por los derechos de autor de 'La Mesa que más Aplauda', conflicto legal que provocó que Eugenio le grabara un disco con las voces de todos sus personajes entonando la canción de Clímax.

Aún así, el recibimiento del filme fue tal que el propio Katzenberg consideró que la versión latina hizo reír más al público que la versión original, lo cual según Eugenio Derbez se explica porque en la versión en la que él y sus escritores participaron, se dejaron los chiste del guion original y se incluyeron otros más:

"Cuando Jeffrey Katzenberg vino a ver la película dijo 'no entiendo nada de lo que están diciendo, pero sí noto que la gente se ríe más veces en la versión en español que en la versión en inglés', y era lógico porque eran los chistes de la película original, más chistes extras que se nos ocurrían, y a parte que los chistes estaban muy tropicalizados, entonces funcionó muy bien", relató Derbez.

Refiriéndose específicamente a 'El Burro' de Sherk, Eugenio Derbez aseguró que él quiso darle un toque "naco" por la naturaleza del animal, ya que consideraba que este tono iba más ad hoc con el personaje.

SIGUE LEYENDO:

Ésta es la MILLONARIA cantidad que gana el miembro MEJOR pagado de la Dinastía Derbez; ¿es Eugenio?

Eugenio Derbez anuncia al nuevo conductor de la cuarta temporada de LOL