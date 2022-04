“Siempre me gustaron los dos”: Fans de Joe Jonas reviven su parecido con Omar Chaparro y los viralizan en TikTok

A través de un video que circula en TikTok internautas recordaron el parecido que existe entre el actor mexicano Omar Chaparro y el cantante estadounidense Joe Jonas, pues no es la primera ocasión que comparan a estas estrellas.

En el 2019, el parecido entre ambos se hizo notorio, incluso el actor y comediante mexicano lo tomó con mucho humor al confirmar que ambos son idénticos debido a que su madre también lo confundió con el joven Jonas. Pero, recientemente el tema volvió a surgir en redes sociales.

En una cuenta de fans de los Jonas Brothers en TikTok, la cual se llama @joebrosfans, usuarios reafirmaron el parecido entre ambos famosos, pues señalaron que son “como dos gotas de agua”.

De hecho, hubo quienes aseguraron que la única diferencia entre este par es la edad, ya que Joe tiene 32 años y Omar tiene 47.

Sin embargo, también hubo quienes no están de acuerdo con las comparaciones, pues consideran que no se parecen en nada e hicieron comentarios como “ya quisieras”, “quisieras” o “ay no”.

Por otro lado, algunas de las fans de la agrupación estadounidense, quienes se hacen llamar “jonaticas”, se mostraron preocupadas, ya que luego de ver el TikTok donde aparecen ambos famosos, se dieron cuenta de lo mucho que les atrae el actor mexicano.

“Dios, con razón me gusta Omar Chamarro”, “Ahora no me siento tan mal de que me guste Omar, es por el parecido con Joe”, “Debo admitir que siempre me ha gustado Omar Chamarro” y “Siempre me gustaron los dos”, fueron algunos de los mensajes de las jonaticas.