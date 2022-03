"Enanete" y "mequetrefe": Alfredo Adame responde a Omar Chaparro por burlarse de su forma de pelear

Hace unas semanas, el conductor Alfredo Adame protagonizó una pelea contra una pareja en una vialidad de la Ciudad de México. Ante esto, recibió toda clase de críticas, burlas y hasta memes.

De hecho, uno de los primeros en reaccionar a su pelea vial, fue el actor y comediante Omar Chaparro, quien reprobó el comportamiento de su compañero y aseguró que “no ha entrenado” como él (para pelear).

Sin embargo, el conductor no se dejó de Chaparro y recientemente respondió a sus comentarios con contundentes declaraciones.

¿Qué dijo Alfredo sobre Omar?

Durante un encuentro con la prensa, el también actor habló respecto a las críticas que recibió tras la polémica pelea y aseguró que todos esos comentarios son por envidia. Además, se mostró despreocupado por los memes que surgieron a raíz de su conflicto vial en la capital.

“Las patadas de bicicleta existen, son patadas que se les llaman ´patadas de pedaleada o patadas de bicicleta´, que son como si anduvieras en la bicicleta, pero hacía arriba. Existen esas patadas y el que diga que no es un ignorante”, aseguró el conductor a la prensa.

Por otro lado, detalló que quienes dicen que este tipo de patadas no existen son unos “ignorantes” y “envidiosos”.

"Bueno… pues muchos son como el entrenadorcillo pitero de las estrellas que dijo que no existían (las patadas) y que yo no era cinta negra (en Tae Kwon Do), igual que el mequetrefe de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y ese rollo. Toda esa gente envidiosa, acuérdate que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia, pues tienen el sueño muy ligero", agregó Alfredo.

Asimismo, mencionó que él solía saludarse muy bien con Omar Chaparro, pero luego de los comentarios que hizo en su contra, detalló que no se dejará de un “enanete”.

¿Qué dijo Omar sobre Adame?

En una entrevista para "La Cotorrisa", el actor mexicano mencionó a Adame al recordar que en una ocasión agredió a un reportero, pero aclaró que, a diferencia de este, él sí sabe pelear.

"A diferencia de Alfredo Adame yo sí entrené toda mi vida", recalcó Omar Chaparro, quien también recordó a Eduardo Yañez debido a que este también se ha involucrado en diversas agresiones.

