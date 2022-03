"No podemos permitir que personajes como Adame le digan a las mujeres golfas": Gustavo Adolfo Infante

El periodista Gustavo Adolfo Infante se volvió a lanzar contra Alfredo Adame, esto durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M. El presentador dio un contundente mensaje en contra del actor quien muchas veces ha usado apelativos para denostar el género femenino.

Este 8 de marzo, en su canal de YouTube, el periodista de espectáculos habló sobre la violencia que sufren las mujeres en México, debido a ello usó como ejemplo a Alfredo Adama, con quien tiene una batalla legal y mediática desde hace varias semanas, pues ambos se han hecho de palabras ante las cámaras de televisión.

"Adame es la persona que más violenta a las mujeres en este país, el día de hoy ya no podemos permitir que existan personajes como Adame que con una ligereza salen a los medios a ofender, a decirles golfas, prostitutas, rateras, drogadictas, pulgas a las mujeres", manifestó conductor, quien aseguró que la ex estrella de Televisa, así se refiere a sus anteriores parejas o sus compañeras.

Gustavo Adolfo Infante sigue contra Alfredo Adame

Asimismo, dedicó una sección de su programa para hablar sobre el ex conductor de 'Hoy', pues además reprodujo un video de TikTok en donde se hace una recopilación de los ataques que ha hecho Adame a varias mujeres del medio artístico, entre ellas Andrea Legarreta y su ex pareja Diana Golden, quien en las últimas semanas ha salido a defenderse.

"Así es el nivel con el cual Alfredo Adame se refiere a todas las mujeres que pasan por su vida", indicó Gustavo Adolfo Infante, después de transmitir la grabación en la que se exhiben algunos de los momentos en los que el actor de 63 años ha hablado mal del género femenino.

Además, el conductor del programa 'De primera mano' criticó su relación con Magaly Chávez, ex participando de Enamorándonos, quien hasta el momento ha dicho que ella "no le ha dado motivos" para que ex conductor le llame de forma despectiva.

