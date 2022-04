Coachella 2022: AESPA llevará el K-Pop con su presentación EN VIVO

AESPA, un grupo conformado por cuatro chicas y cuatro hologramas que las representan, se convirtió en la nueva sensación del K-Pop en 2020, año en que debutaron. Casi dos años después, las idols llegarán hasta el festival Coachella 2022 para presentarse por primera vez.

La banda pertenece a la agencia SM Entertainment, quien inició un proyecto que involucra a todos sus artistas en un universo (SMUC) llamado Kwangya. AESPA combina los avatares con sus integrantes y desde su primer lanzamiento "Black Bamba" rompieron grandes récords en Corea del Sur.



Como parte de sus promociones en Estados Unidos, AESPA fue anunciada como uno de los artistas que se presentará durante el segundo fin de semana del festival de música, siendo las primeras artistas de SM en participar en un evento de tal magnitud, te decimos cuándo y dónde verlas.

AESPA en Coachella 2022: ¿Cuándo se presentará y dónde verlo?

Con menos de dos años de carrera, AESPA está listo para llegar a Coachella 2022, uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. El cuarteto se presentará el sábado 23 de abril, siendo las primeras idols en tener un lugar en el escenario principal y siguiendo la participación de 2NE1 y BLACKPINK.

La girl band se presentará con sus principales éxitos en el K-Pop, "Black Mamba", "Savage" y "Next Level", este último es un cover del soundtrack de la franquicia "Fast and Furious". Sus fans, conocidos como MY, podrán seguir su presentación en vivo a través del canal oficial de YouTube de Coachella, en señal 1.



Además, como una de las sorpresas que tienen preparadas, AESPA revelará por primera vez una canción inédita exclusivamente para el festival de música, se desconoce si cantanrán en coreano o en inglés para llegar a más público. En redes sociales, fans se emocionaron con la noticia y externaron su apoyo y felicitaciones al grupo, pues solo tienen un año y medio de carrera.

