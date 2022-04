BTS, Super Junior y más, los conciertos que podrían haber en México este año

El 2022 podría ser el año para el K-Pop en México, uno de los países que más consume este género musical que se ha convertido en todo un fenómeno. Desde el 2013 y desde años antes, diversos artistas han visitado tierras aztecas con sus giras mundiales y este año vafias fans esperan el regreso de sus artistas favoritos.

Con las restricciones para eventos masivos ya casi inexistentes, desde hace meses México retomó los conciertos en varios recintos, además de acuerdo al plan de vacunación la mayoría de los mayores de edad ya recibieron su tercera dosis, por lo que varios idols podrían retomar sus planes para salir de tour.

Super Junior, BTS y otros grupos conocidos están a la espera de planificar su gira 2022 que quedó pendiente desde hace dos años, por lo que aún estás a tiempo de ahorrar para poder verlos completamente en vivo. Estos son los conciertos que podrían realizarse este año.

Grupos K-Pop que podrían venir a México en 2022

BTS

BTS anunció su nuevo álbum We Are Bulletproof para el 10 de junio. Además, RM informó en una entrevista que están a la espera de su gira mundial, pues cancelaron su tour en 2021 debido a la pandemia. Se espera que vuelvan a retomar las fechas en América, Europa y Latinoamérica.

Super Junior

La legendaria banda K-Pop y conocidos como los Reyes del Hallyu podrían regresar a México por quinta ocasión. Debido a la pandemia tuvieron que suspender su gira mundial "Super Show 9" en 2020, pero ya están en planes de retomar su tour y nuestro país y Latinoamérica estaban incluidos en las fechas que estaban por anunciarse. Al parecer, podrían llegar a finales de año a la Arena ciudad de México.

Stray Kids

El grupo ya confirmó su gira 2022 por Estados Unidos y Asia, la cual comenzará a finales de abril en Corea. Aunque no incluyeron a México y Latinoamérica, agrupaciones de la misma agencia JYP como TWICE y GOT7 ya visitaron nuestro país, por lo que no es imposible que nos visiten.

TWICE

El grupo ya nos visitó una vez en el Palacio de los Deportes y podrían repetir la hazaña, TWICE ya realizó sus fechas en Corea, Japón y Estados Unidos, por lo que la segunda etapa de su gira podría ser por Europa y Latinoamérica.

DPR y KARD

El colectivo musical de Corea y la banda mixta de K-Pop ya anunciaron sus conciertos en México, ambos se presentarán en el auditorio BlackBerry y la venta de boletos fue un completo sold out, en un par de meses llegarán a tierras aztecas como los primeros confirmados que visitan nuestro país.

