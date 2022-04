BTS: ¿Qué significa We Are Bulletproof? Su nuevo disco

¡BTS is coming! La banda surcoreana finalizó su gira "Permission to Dance On Stage" en Las Vegas y dio un anunció sorpresa que emocionó al ARMY. Los idols K-Pop regresarán durante el verano con su primer comeback completo, pero ¿qué significa We Are Bulletproof?



Con una audiencia cercana a los 600 mil asistentes, virtuales y presenciales, BTS se presentó durante cuatro noches con lleno total en la ciudad que nunca duerme. A pesar de la tristeza que dejaron los GRAMMY al no ganar su nominación por segunda ocasión, el grupo ya tenía una grata sorpresa preparada para sus fans.

En 2021 lanzaron "Butter", pero ahora se preparan para un álbum completo, el cual promete regresar a sus orígenes de hip-hop. Un video teaser fue suficiente adelanto para que ARMY comenzará con las teorías, el concepto y todo lo relacionado con el comeback de BTS.

BTS Comeback: ¿Qué significa We Are Bulletproof?

Al final de su 4ta noche de concierto en Las Vegas, BTS reveló un misterioso clip que mostraba fragmentos de antiguos videos y conciertos, desde su era debut, hasta el 2022. Al final, aparecía el logo del grupo y la frase "We Are Bulletproof", BigHit confirmaría que se trataba del nuevo disco con un comunicado.



BTS regresará el próximo 10 de junio con su comeback, que probablemente tendrá la colaboración con Snoop Dogg como single principal. Aunque no se sabe si es el nombre del disco, We Are Bulletproof se hizo tendencia en las redes sociales, ya que tiene un gran significado. Siguiendo el concepto de Bangtan de ser "chicos a prueba de balas", la frase cobra sentido.



También es una canción que estrenaron en 2013 en su álbum "2 COOL 4 SKOOL", llena de metáforas sobre el número siete que hace referencia a los integrantes. Esto podría significar que volverán a sus orígenes, el hip-hop y harán honor a sí mismos.

Otro detalle que ha especulado el ARMY es que el álbum hará un recorrido por su carrera, ya que el nuevo logo muestra lo que parecen ser nueve barras que representan sus nueve años de carrera, ya que a tan solo 3 días del comeback. BTS lanzará su álbum, su noveno aniversario será el 13 de junio, po rlo que será aún más especial.

