BTS: Si no quieres hacer enojar a Jungkook, nunca debes decirle esto, así lo advierte

Jeon Jungkook de 24 se convirtió en este 2022 en el idol más buscado de YouTube, además de ser el más visto en TikTok. Además, en años anteriores fue el más buscado en Google. La fama que le ha dado BTS a su corta edad lo han hecho madurar con rápidez, por ello no teme negarse a las peticiones del ARMY.

El joven que debutó con tan solo 15 años fue considerado todo un prodigio, pues desde muy joven sorprendió a RM con su talento, no por nada lo apodan el "Maknae de oro". Además no teme exponer a las sasaengs que lo llaman por teléfono en plena transmisión en vivo.

Pero al coso no es lo único que ha hecho "enojar" a Jungkook. En años anteriores, el cantante mostró en reiteradas ocasiones su rechazó a ser llamado de cierto modo por sus fans, algo que también han hecho otros idols, pues ciertos términos pueden llegar a ser incómodos para ellos.

En Corea del Sur existen términos como "oppa" una forma de nombrar al hermano mayor, compañero o chico que te gusta al ser más grande que tú. También es común que las fans llamen así a los idols K-Pop como una forma cariñosa, pero a muchos no les gusta, pues no tienen relación alguna.

Jungkook mostró en varias ocasiones su desagrado por esta palabra, en una reunión de fans les dijo directamente

No soy tu oppa, no me llames oppa