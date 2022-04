BTS: ¿J-Hope se declara parte de la comunidad LGBT? (VIDEO)

BTS disfrutó de su estadía en Las Vegas durante su gira "Permission to Dance On Stage". La banda K-Pop ofreció cuatro conciertos en la ciudad que nunca duerme, pero también se dieron cita para recorrer el lugar, conocer a otros artistas de talla mundial y asistir a algunos shows como el de Layd Gaga.

Justamente la visita de J-Hope fue la que dio de qué hablar entre las fans de BTS. Además de ser una de las ídolos de V, el rapero asistió a uno de sus shows y se tomó una foto con la cantante detrás del escenario, lo que emocionó al ARMY ante una posible colaboración.

Este fin de semana circuló un video de J-Hope en el concierto de Lady Gaga, el cual dio pie a especulaciones y ha creado varios rumores a su alrededor, pues algunas fans creen que podría haberse declarado parte de la comunidad LGBT por esta razón, te decimos qué sucedió.

BTS: J-Hope es blanco de rumores por este video

En TikTok una seguidora de BTS compartió un video de J-Hope en medio del concierto de Lady Gaga, al parecer algunas ARMY se encontraron al idol en el lugar y compartieron información que ha dado pie a especulaciones y es que aseguran que se pudo haber dado a conocer que es parte de la comunidad LGBT.



Según informan, Lady Gaga le pidió a los asistentes que se pusieran de pie durante su canción "Born This Way", dirigiendose a aquellos que se identifican como parte de esta comunidad, J-Hope se levantó durante su interpretación, por lo que creen que fue una forma de mostrarse o declarar su apoyo.

En los comentarios del video varias argumentan que aunque no pueden determinar su orientación, creen que no tiene nada malo. Otras creen que solo se trata de un malentendido y él disfrutó del show, por lo que piden que no hablen sobre sus preferencias. Sin embargo, el idol estaba acompañado de una interprete que pudo haberle traducido sus palabras y J-Hope simplemente mostró su apoyo a todos los demás.

