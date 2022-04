Jungkook de BTS estuvo con Lisa, ARMY descubre FOTO donde están juntos

Jeon Jungkook tiene tan solo 24 años, pero ya es el más buscado de YouTube. Según los rumores, el cantante surcoreano ha rechazado a varias idols K-Pop y ha declarado su amor por IU. Sin embargo, fue descubierto junto a Lisa en una foto mientras realizaba un viaje.

Es común que los integrantes estén relacionados con integrantes de otros grupos femeninos, pues hay quienes llegan a tener un noviazgo. IU, cantante surcoreana, se ha convertido en el tipo ideal de Jungkook y todo el ARMY lo sabe, aunque no ha podido conocerla o colaborar con ella.

También se cree que podría tener relación con las chicas de BLACKPINK, grupo que le hace par a BTS en el éxito internacional, sobre todo en Estados Unidos. Es por eso que ARMY se sorprendió cuando descubrieron una foto de Jungkook junto a Lisa.

BTS: Jungkook y Lisa aparecen juntos en una foto familiar

En TikTok circula un video creado por ARMY que confirma la existencia de una imagen de Jungkook que fue tomada junto a Lisa y hasta su familia. Esto sucedió durante un viaje que realizó el idol a la ciudad de Los Ángeles, justo antes de su debut, pues fue a estudiar danza.

Algunas fans se sorprendieron, pues no es común ver a BTS y BLACKPINK juntos; sin embargo, no se trata de Lisa la integrante, sino de Lisa Simpson junto a la famosa familia amarilla, pero el nombre bastó para llamar la atención de las fans en el video, quienes aseguraron que por un segundo se asustaron, pues no es fácil controlar los celos por su artista favorito.

Algunas lo tomaron con humor, mientras que otras creen que existe cierta rivalidad entre ambos grupos. Lo cierto es que Jungkook ha demostrado ser el mayor fan de sus canciones, pues cuando han coincidido en las premiaciones no duda en cantar y bailar la música de BLACKPINK.

Sigue leyendo:

BTS: ¿J-Hope se declara parte de la comunidad LGBT? (VIDEO)

BTS: Jimin es el único integrante que se ha "casado" alguna vez