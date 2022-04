BLACKPINK: Así se escuchan cantando en español, sus voces te sorprenderán

BLACKPINK es otro de los fenómenos coreanos del K-Pop que ha llegado a las principales esferas del entretenimiento. Desde representar casas de moda, lanzar su primera película y documental en Netflix, hasta presentarse en el festival Coachella. Aunque no han visitado México, así es como se escucharían sus voces cantando en español.

Una de las peticiones más recurrentes de los fans hacia sus artistas favoritos es una colaboración latina o una canción en nuestro idioma, pues en el K-Pop suelen incursionar en el inglés y japonés, pero la mayoría de sus fans tienen gran presencia en Latinoamérica.

Lisa ya estuvo muy cerca de esta escena, y es que colaboró junto a Ozuna con Sxy Girl, pero no tuvo líneas en español, algo que depcionó a BLINK, pero ahora es posible escuchar sus voces completas en español gracias a estos videos.

BLACKPINK cantando en español (VIDEOS)

Aunque las integrantes de BLACKPINK han demostrado que sí conoce el idioma al saludar o decirles frases a sus fans en español, no han cantando más que en coreano e inglés. Pero gracias al talento de sus fans hay videos que dan una muestra de cómo se escucharían sus voces.

En YouTube circulan varios videos de BLACKPINK cantando en español, esto gracias a que algunas fans han editado sus voces y han creado nuevas versiones de canciones como Kill this love, Solo, Forever Young, y As if it's your last. Las chicas que hacen los covers tienen un tono de voz muy similar al de las integrantes, por lo que es fácil imaginarse que son ellas las que cantan.

El resultado ha sorprendido a más de una BLINK, pues el grupo sonaría muy bien en nuestro idioma y el ritmo no cambia mucho, aunque quizás el significado y sentido de la letra sí, ya que a veces modificar el idioma de una canción no corresponde a los vocablos o palabras del original.

