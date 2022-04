YoSoyMatt: El DJ que busca llevar a México a los festivales más importantes del mundo

En los últimos años, la música electrónica se ha posicionado como una de las favoritas del público a nivel mundial, y por supuesto, México no ha sido la excepción; con el paso del tiempo, no este género no solo ha gozado de una enorme recepción, sino que su influencia ha sido tal, que ha originado una ola de nuevos artistas que representan a nuestro país en algunos de los escenarios más grandes del orbe. Tal es el caso del dj YoSoyMatt.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el también productor se sinceró sobre su exitoso paso por una de las industrias más grandes del mundo, el proceso para encontrar su tan particular sonido y su sueño de tocar en los mejores festivales a nivel global.

De hobby a profesión

Para YoSoyMatt, el paso a dj profesional fue, prácticamente por casualidad, pues como muchos jóvenes, comenzó a hacer música a manera de hobby; sin embargo, cuando notó que sus ritmos, letras y canciones en general conectaban con más personas de las que creía, supo que tenía que dedicarse a ello.

‘Hace no mucho hubo un ‘boom’ de la música electrónica; todos querían ser dj’s y la realidad es que yo también. Muchos abandonaron el sueño pero yo decidí seguir persiguiéndolo. Perfeccionar mi arte, mi sonido y vaya, puedo decir que estoy orgulloso de lo que he logrado en términos generales’, dijo emocionado.

Y es que fue gracias a su único sonido tropical, con esencia latina y por supuesto, con su gran amor por México como protagonista, que llamó la atención del público internacional, logrando así posicionarse de gran forma en algunas de las listas de popularidad en países como Argentina, España y Francia.

Tocar en EDC

Fue gracias a su trabajo, perseverancia y gran talento, que los organizadores del famoso festival Electric Daisy Carnival (EDC), se fijaron en él para invitarlo a participar en la edición 2022 que recién se llevó a cabo en febrero pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde, por cierto, su set tuvo una gran recepción entre los más de 200 mil asistentes.

‘La verdad la invitación llegó muy repentinamente; realmente me enteré que iba a presentarme en EDC cuando un amigo me mandó la foto de mi nombre proyectado en el World Trade Center. Obviamente me emocioné; después los organizadores me escribieron y claro que dije que sí. Fue una noticia increíble’, comentó emocionado.

‘Además, ahora puedo decir que es una experiencia inolvidable y que la gente recibió mi música, mi set, de gran manera; ver a gente bailando y gozando tus canciones es una sensación indescriptible. Eso no lo cambias nunca por nada’, aseguró.

Nuevo sencillo y planes a futuro

En días pasados, YoSoyMatt presentó su más reciente sencillo ‘It’s a Joke’, en el cual se unió al productor italiano Hypsidia y al dúo alemán Altriparty para crear una sátira musical donde los ritmos europeos y latinos se unen para crear algo único que provoca unas inmensas ganas de bailar en quien la escucha.

Pero esto no es todo, sino que el dj y productor mexicano dijo en exclusiva a El Heraldo de México que sigue trabajando para lanzar más música este 2022 para seguir conquistando nuevos oídos en nuestro país y alrededor del mundo.

Puedes escuchar a YoSoyMatt en todas las plataformas de streaming como Spotify y seguirlos en sus redes sociales oficiales para estar al tanto de las novedades que traerán para este 2022.