Netflix y la película MÁS desgarradora que te cambiará la forma de ver la vida; basada en hechos REALES |Tráiler

Han pasado más de dos años desde la llegada de la pandemia por Covid-19, y además de la crisis sanitaria, el virus generó una crisis entorno a la demanda de entretenimiento, por lo que las plataformas de streaming se han consolidado como las predilectas de los mexicanos para salir del aislamiento domiciliario y el aburrimiento.

En este sentido, las redes sociales sirven como espacio en donde los usuarios suelen pedir recomendaciones de películas, series y documentales, esto con el objetivo de localizar las mejores producciones.

Bajo este panorama, Netflix se ha consolidado como una plataforma líder a la hora de conseguir contenido para todas las edades, por lo que suele indagar en los gustos de sus usuarios con el objetivo de cumplir expectativas.

Lo que deberías ver en Netflix

Cabe recordar que además de producciones propias, ofrece a sus clientes diversas opciones para ver exitosas series que han triunfado también pantallas de todo el mundo, por lo que al poco tiempo de su estreno, Netflix busca la manera de adquirirlas.

Es precisamente por esto que la empresa de streaming se ha consolidado como una de las que más invierte por conseguir los contenidos en demanda, por lo que suele hacer selección de producciones para todas las edades.

La película en Netflix que no te debes perder

En las últimas semanas, los usuarios han tomado un peculiar interés por diversas producciones basadas en hechos reales, por esta razón, te recomendamos una producción titulada “Primero mataron a mi padre”, misma se encuentra alojada en Netflix y está generando miles de reacciones y comentarios emotivos al respecto.

Ésta es una cruda película alojada en Netflix. Foto: Especial

“Primero mataron a mi padre”, "First they killed my father" es una adaptación de las memorias de Loun Ung, una activista por los derechos humanos, quien nació en Camboya, desde donde huyó en 1975.

Esta cinta es dirigida por Angelina Jolie y en 2018 fue nominada a los Premios Oscar de la 90 edición, está situada dentro del contexto de la guerra civil que llevó el poder a los Jemeres.

De qué trata la película

La historia se va relatando a través de los propios ojos de Ung, durante el régimen Pol Pot, cuando tan sólo tenía cinco años de edad y los Jemeres Rojos tomaron el poder.

Este periodo duró alrededor de nueve años en donde a través de este personaje principal podemos conocer más acerca de estas actividades dentro de un nuevo régimen.

En la historia podemos conocer a esta familia quienes luchan por mantenerse unidos todo el tiempo para sobrevivir en este lugar en donde las reglas son diferentes a lo que ellos conocían.

"Primero mataron a mi padre" se proyectó en Telluride Film Festival y en el Toronto International Film festival, además es una película película biográfica histórica y de suspenso escrita por Jolie y Long.

