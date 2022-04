Bobby Pulido tenía una amistad con Selena y confiesa que Chris Pérez se ponía celoso: VIDEO

Mucho se ha comentados sobre el origen y quien fue la persona que inspiró a Bobby Pulido para interpretar “Desvelado”, uno de los grandes éxitos del cantante de música texana.

En un video que circula en redes sociales José Roberto Pulido Jr. mejor conocido en la escena como Bobby Pulido, menciona que fue un gran admirador de la estrella musical fallecida a los 23 años.

Dijo que aunque ella solo era mayor por algunos años siempre admiró su talento, sus canciones, la alegría con la estaba arriba del escenario, pero sobre todo su belleza y se confesó impactado con lo bonita que era.

En la grabación dice que ha escuchado muchos rumores falsos en relación a la amistad que tenían, pero también hay muchas otras que si son verdaderos “Yo conocí a Selena desde que era niño porque ella cantaba desde que era niña, ella me lleva dos años”, compartió.

Pero sin duda la parte más emotiva es cuando expresa abiertamente que si sentía algo por la intérprete de “Como la flor”. “Me gustaba, me gustaba, ¿a quién no? aparte de hermosa físicamente, hermosa de buena persona y eso para mí impacta más”, aseveró.

Los celos de Chris

Bobby Pulido menciona que tenía una excelente amistad y que la cantante siempre lo intimidaba, aunque también recordó la vez que Chris Pérez, esposo de Selena se puso celoso y no dejó que se saludara.

“Mi papá me decía qué traes con ella, porque siempre le preguntaba por mí, pero todo era de lejecitos, yo quiero mucho a Christian, pero si me acuerdo una vez que estábamos en Austin que estábamos saliendo de un hotel y me dijo ‘hola’ iba a ir conmigo a saludarme y le dio el jaloncito de que ‘no aquí te quedas”, describió.

Bobby Pulido continúa en la música regional y ofrece su legado por diversos lugares de México y Estados Unidos en los que el público no para de bailar y cantar con su música.

