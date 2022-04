Albertano desata polémica por llamarse “prieto” a sí mismo: FOTO

Ariel Miramontes, quien es conocido por su simpático personaje de “Albertano”, es una de las personalidades de la industria del espectáculo que casi nunca se ve involucrado en polémicas, sin embargo, hace unas horas realizó una publicación en redes sociales que abrió un intenso debate en torno a la discriminación pues todo se derivó de que se llamó “prieto” a sí mismo, por lo que a continuación te contamos todo lo que pasó con el actor de “Nosotros los guapos”.

Toda esta polémica comenzó debido a que Albertano realizó una publicación en la que contó que una periodista le llamó la atención por haberse referido a sí mismo como “prieto” pues podría resultar ofensivo para otras personas, no obstante, el actor cómico señaló que su respuesta fue que creía que era correcto utilizar este calificativo entre personas del mismo tono de piel, por lo que la periodista, cuya identidad se desconoce, le explicó por qué está mal seguir usando estos calificativos.

Albertano siguió insistiendo que la palabra “prieto” no se le hacía algo ofensivo, incluso, recordó que así era como lo llamaba su mamá, no obstante, al final de su mensaje aceptó que tendría que adaptarse a la actualidad, aunque siguió plantado en su posición de no aceptar que la palabra “prieto” pudiera ser ofensiva.

“Todo cambia todo el tiempo, tendremos que acostumbrarnos para no ofendernos los unos a los otros, aquí me han dicho “chulada de maíz prieto” … la verdad es que me gusta, me siento orgulloso de ser moreno y me encanta mi color de piel... me siento bien exótico y así…”, sentenció el actor de “María de Todos los Ángeles”.

Albertano desata intenso debate

Tras la publicación de Albertano se desató un intenso debate entre sus seguidores respecto al uso de la palabra “prieto” pues, por un lado, algunos internautas salieron a tratar de explicar los motivos por los que es negativo usar este tipo de adjetivos para referirse a las personas con determinado color de piel, mientras que algunos otros aseguraron que todo esto era producto de “la generación de cristal” y le sugirieron al actor no dejar se usar la palabra “prieto”.

Cabe señalar que el actor ya no tomó partido en esta discusión, además, es importante aclarar que nunca ha utilizado la palabra “prieto” de forma peyorativa.

Albertano regresa a la televisión

Luego de poco más de dos años fuera de la televisión, Ariel Miramontes ya cuenta las horas para estrenar “Albertano contra los mostros”, la nueva serie cómica de Televisa que se estrenará el próximo domingo 17 de abril, en dicha producción compartirá créditos con Maribel Guardia, Olivia Collins, Benito Castro y muchas otras celebridades.

Esta nueva producción ya se estrenó en Estados Unidos y ha tenido muy buena aceptación del público latino, por lo que se espera que el éxito sea replicado entre los televidentes mexicanos.

