Maribel Guardia es la villana a más sexy en estas FOTOS de Albertano contra los mostros

Con más de 60 proyectos audiovisuales, Maribel Guardia pocas veces interpreta a personajes antagónicos en las historias, por eso cuando le ofrecieron el papel de “Lola D´Bo” en “Albertano contra los ‘mostros’” dudó un poco por romper esa imagen ante el espectador, pero cuando leyó el libreto se enamoró de la historia, porque además es una mujer rica que puede lucir su figura con elegantes prendas.

“Fue un reto, siempre he trabajado en novelas para niños o proyectos por el estilo, me daba miedo, porque además mi personaje es el que echa a los niños a la calle, pero el libreto es tan divertido, luego me enamoré del equipo y trabajar con ‘Albertano’, que es tan querido, y en la vida real también es medio simpático”, dijo la actriz.

Para Maribel Guardia la dificultad estaba en interpretar a una villana en una comedia, porque no debes perder el tono, algo en lo que concuerda su compañero de fechorías, Sergio Lozano, quien interpreta a “Dónovan”: “Es un trabajo delicado porque debes caer bien, aunque seas el malo, pero al final todo fue muy divertido”, detalló.

Ambos personajes quieren destruir el “Convento de las Desarrapadas Descalzas” en el que ahora vive “Albertano” (Ariel Miramontes), con tal de encontrar a la bruja “Casilda” (Olivia Colins” que está en algún sitio escondida, desde hace siglos con el secreto para mantener la belleza eterna, y para traerla de regreso deben darle un corazón de un humano puro.

El proyecto es una comedia familiar con la que esperan reunir a la familia todos los domingos, compartiendo el mensaje de que las cosas materiales no importan, sino lo que hay en el interior de cada persona. “Soy más mala que la bruja, porque hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y eso pasa en la vida real, hay gente que es tan mala que tiene el corazón hecho pedazos”, afirmó Guardia.

En la serie también participan Paola Fernández (“Encarnita”), José Luis Guarneros (“El Macaco”), Monserrat Marañón (“Doña Catita”), Rebeca Duvignau (“Beyoncé”) y Mariano Soria (“Chinicuil”). La primera temporada cuenta con 13 episodios y estrellas invitadas, como Rafael Inclán, Alma Cero, Galilea Montijo, Memo Ríos y El Hijo del Santo.

Se estrena el 17 de abril a las 20:00 horas en Las Estrellas.

Sigue leyendo:

Maribel Guardia exhibe a Roxana Castellanos en incómodo momento: VIDEO

Maribel Guardia enciende las redes con ajustado vestido rojo: FOTO

Maribel Guardia presume sus canas y evidencia su verdadera edad: FOTO