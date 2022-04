Maribel Guardia exhibe a Roxana Castellanos en incómodo momento: VIDEO

En las últimas semanas el elenco femenino de “Corona de lágrimas 2” ha causado sensación en redes sociales debido a que han apoyado a Victoria Ruffo en su divertida incursión en el mundo del TikTok, sin embargo, en esta ocasión se convirtieron en tendencia gracias a que Maribel Guardia exhibió a Roxana Castellanos en un incómodo momento por lo que el video publicado por la costarricense ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia publicó un video grabado desde los pasillos de Televisa,“¿Qué están haciendo estas mujeres?, vean esto” comenzó su video la costarricense y enseguida enfocó su cámara hasta donde estaban África Zavala, Raquel Garza y Victoria Ruffo, quienes estaban abrazadas formando una rueda para cubrir a Roxana Castellanos, quien aparentemente tenía problemas con su vestuario por lo que tuvieron que arreglárselo en pleno pasillo y a la vista de todos los que pasaban por la zona.

La situación resultó en extremo cómica para las implicadas pues no paraban de reír mientras trataban de evitar que Maribel Guardia exhibiera el cuerpo de “La Rox”, quien señaló a manera de broma que todo se trataba de un show de striptease.

“No, no, no, sí se le ve, se le ve la pantufla, se le ve la pantufla” fueron las palabras con las que Raquel Garza hizo estallar las carcajadas de sus compañeras, quienes pese a las risas no permitieron que la conductora de “Cuéntamelo Ya” enseñara de más y todo quedó en una divertida anécdota.

El video de Maribel Guardia fue todo un éxito en Instagram pues tan solo en esta plataforma acumuló más de 260 mil vistas y cerca de 20 mil likes, además, los seguidores de estas bellas actrices quedaron encantados al darse cuenta de lo bien que se llevan fuera de las cámaras.

“Las amo, siempre me sacan una sonrisota”, “Son todo un des… juntas”, “Qué lindo que se diviertan de esta manera” y “Me encanta ver tanta alegría, son geniales” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Maribel Guardia.

Maribel Guardia regresa a la televisión como villana

Luego de casi dos años de ausencia en la televisión mexicana, el próximo domingo 17 de abril, Maribel Guardia regresará a la pantalla chica como toda una villana en “Albertano contra los mostros”, proyecto en el que acompañará a su entrañable amigo, Ariel Miramontes, con quien ha trabajado en los últimos años en diferentes proyectos en teatro.

Hasta donde se sabe, Maribel Guardia será una de las villanas de esta nueva producción de Televisa en la que también participarán otras personalidades como Benito Castro, Olivia Collins, José Luis Guarneros, Rafael Perrín, Paola Fernández, Montserrat Marañón, entre otros.

