Respira profundo antes de ver cómo lucía Maribel Guardia a los 32 años

Maribel Guardia es hace muchos años de las mujeres más hermosas y hegemónicas del mundo. Desde sus apariciones décadas atrás, hasta la actualidad, siempre supo cómo enamorar a las diferentes generaciones. Mucho más ahora, con la ayuda de las redes sociales, donde es una de las elegidas.

Maribel Guardia que tiene actualmente 62 años, aunque no los aparente, luce como si los años no pasaran por ella, haciéndonos a los jóvenes preguntarnos cuál es su secreto para no envejecer. De todos modos, es humana y no se ha podido librar de los haters de las redes sociales.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram Maribel Guardia.

Recientemente, se hizo viral en Twitter el pedido de que Guardia sea la nueva cara de Chocolate Abuelita. Una internauta se manifestó en la red social del pajarito para comentar sobre este pedido insistente. "Mi abuela piensa que quieren reemplazar a la abuelita del chocolate por Maribel Guardia", Sin embargo, la realidad es que Sara García seguirá siendo la imagen del chocolate abuelita, dejando el deseo de que cambie el rostro, como un simple meme mediático.

Lo último en las redes sociales de Guardia es un posteo que subió a Instagram, donde se ve como quizás nunca la hemos visto, o bien, como no la recordamos. La actriz se ve 30 años más joven, cuando su carrera ya tenía algunos años y la fila de pretendientes recién comenzaba a formarse.

Maribel Guardia hace 30 años. Fuente: instagram Maribel Guardia.

En la imagen se la ve junto a Antonio Aguilar y el por entonces campeón mundial de boxeo Julio Cesar Chávez. El posteo de Maribel Guardia supera los 12 mil likes y tiene cientos de menajes de sus fanáticos que la halagan e incluso le hacen sentir lo que todos creemos: los años no pasan para ella.