Maribel Guardia enciende la red con atrevido baile y ajustados jeans: VIDEO

La actriz Maribel Guardia se llevó todas las miradas y encendió las redes sociales luego de compartir un video en el que se luce con un atrevido baile y presumiendo su silueta perfecta en ajustados jeans, recibiendo cientos de comentarios positivos y halagadores.

Guardia, quien es originaria de Costa Rica, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, hoy tiene 62 años y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume espectacular figura y la mejor actitud, como lo deja ver en las publicaciones de sus cuentas oficiales.

A los 19 años llegó a México y ganó fama con sus actuaciones en películas y novelas. Actualmente, la actriz se ha ganado también un lugar en las redes, donde es muy activa y constantemente comparte contenido con el que llama la atención por sus atrevidos looks.

Maribel Guardia se luce en ajustados jeans y bailando

Para comenzar el fin de semana con la mejor actitud, Maribel compartió en su cuenta de Instagram, plataforma donde la siguen 7.5 millones de fans, un video en el que se le ve bailando junto al tiktoker e influencer Mauricio Soberanis, quien ha ganado fama como bailarín.

La actriz se lució bailando. Foto: IG @maribelguardia

"Por fin aquí está el resultado de una colaboración de baile TAN esperada! A ustedes qué tanto les gusta bailar? Comenten qué tal nos salió", escribieron ambos artistas en la publicación que se puede ver también en el Instagram de Soberanis, quien es originario de Mérida, Yucatán.

En el video, que hasta el momento ha generado más de 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios, se puede ver a la pareja moviendo las caderas y mostrando sus mejores pasos al ritmo de la canción One Way Ticket (To The Blues), de la cantante alemana Tanja Thomas.

"La mejor colaboración de la vida", "La edad es solo un número. Alegría que contagia", "Guapísimos los dos y el baile, ni se diga, muuuy sexy" y "Muy linda mujer excelente actriz, cantante y tiene la eterna juventud", son sólo algunos de los mensajes que los fans de Maribel Guardia le han dejado en la publicación, dejando ver el cariño que le tienen y la admiración que sienten por ella.

MIRA EL VIDEO: