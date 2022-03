Lyn May cocina un nuevo disco; será un homenaje a José Alfredo Jiménez | VIDEO

Lyn May, una de las vedettes más populares de la época del Cine de Ficheras y que además es de las pocas que se encuentra vigente ha decidido volver con todo a la escena musical. Antes generó polémica por haber lanzado "La Loba", melodía con la que le respondió a J Balvin por su video "Perra"; esto le generó tanto éxito que decidió darle continuidad al canto.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, la originaria de Acapulco, Guerrero, aseguró que está cocinando un segundo disco que no tendrá nada que ver con el anterior. En este caso prepara, aseguró, un homenaje a José Alfredo Jiménez.

"Estoy dedicada ahorita a la música, a las canciones porque estoy estoy haciendo otro disco de canciones de José Alfredo Jiménez para tener de los dos, porque no vamos a olvidar nuestra música mexicana nunca, hay que tener de todo.

Lyn May aseguró que lo de ella era cantar, pues aunque se dio a conocer más a través del baile, ella comenzó interpretando melodías en los palenques.

Yo empecé a cantar en los palenques, después me dediqué a bailar, pero lo mío, lo mío antes era cantar en los palenques. Pero he ido cambiando. Llevó ya 45 años en esta carrera y he ido cambiando, siempre he ido cambiando, voy buscando para que la gente vea cosas diferentes".

¿Por qué eligió a José Alfredo Jiménez?

De acuerdo con la vedette, José Alfredo Jiménez es el mejor compositor y aunque existieron muchos otros famosos y talentosos, para ella es único. Asimismo, recordó que lo conoció en el Teatro Blanquita donde trabajaron juntos.

