Lyn May reclama su lugar como reina del reguetón y se va con todo contra J. Balvin | VIDEO

Lyn May confesó que está tomando clases de “perreo” para proclamarse como la reina del reguetón, luego de probar las mieles de la fama con el éxito “La Loba”, mismo que nació como una crítica para el cantante J. Balvin.

Ahora, la sensual bailarina de los años 70 y 80, está decidida a mantenerse como una de las mejores en el género de música urbana y anunció que próximamente estará saliendo a la luz un nuevo tema bajo este estilo musical.

El tema “Claro que yes” en el que hace mancuerna con el René Ortiz, está enfocado a la comunidad gay, misma a la que respeta y que constantemente aplaude y apoya en sus presentaciones o cuando se comunica con representantes de los medios de comunicación.

“Son mis adorados y con mucho respeto les hice este reguetón para ellos”, dijo la sensual actriz del cine de ficheras.

A la par de recibir clases de baile “perreo”, también está afinando los “gorgoritos” para demostrar que puede ser la reina del reguetón.

“El día que vaya a Puerto Rico o Nueva York, tengo que bailar bien y cantra reguetón, pero bien, que no vaya como improvisada”, dijo la mujer que en algún momento fue considerada un sex symbol.

Se le va con todo a J. Balvin

May también agradeció el apoyo de los reguetoneros y afirmó que le tienen mucho cariño ya que ellos (no dijo quién), le hicieron un tema llamado “Lyn May” en Puerto Rico, donde están “los meros bravos del reguetón” y prometió que saldría junto con el tema “Claro que yes”.

Finalmente y como es su costumbre opinó sobre el conflicto que traen actualmente J. Balvin y Residente de Calle 13, mencionando que ellos ya traen una pelea desde hace tiempo y básicamente ella lo que hace es defender a las mujeres, ya que según su punto de vista J. Balvin las denigra, a diferencia de Residente de quién mencionó “Tiene más cerebro”.

“J. Balvin atacó a las mujeres, Residente a mí me cae mejor, tiene más coco y es más talentoso”, externó la popular guerrerense.

