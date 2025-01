David Faitelson responde a Álvaro Morales tras insinuar que podía ir a la cárcel: "No vengan con indirectas estúpidas"

David Faitelson es considerado por muchos, uno de los periodistas deportivos más polémicos que hay en México, pero ahora lo verán en otra faceta, ya que se encargará de responderle a todos sus detractores en redes sociales. El compañero de Andrés Vaca estaría estrenando este nuevo programa con la idea de confrontar a todos aquellos que tienen alguna queja en su contra. En los primeros minutos de este nuevo programa, David atendió a los cuestionamientos sobre las posibilidades que tiene de ir a la cárcel por su relación con 'Billy' Álvarez, quien está en proceso por diferentes delitos.

Gracias a que comenzó a explicar este tema fue que llegó a Álvaro Morales, un excompañero en ESPN y con quien parece no tener una buena relación. El periodista del 'Líder mundial en deporte' habría dejado algunas indirectas para Faitelson por haber entrevistado a Guillermo 'N' en el pasado, dejando ver que podría estar relacionado con los crímenes del exdirectivo de la Máquina de Cruz Azul.

David quiso dejar claro que jamás a tomado dinero que no corresponda a su pago como periodista y que no tiene nada que ver con lo delitos por los que está en proceso 'Billy'. Faitelson quería dejar claro que la entrevista con el exdirectivo del Cruz Azul fue realizada como también lo hizo con Fidel Kuri cuando estaba en prisión y como cuando Emilio Maurer terminó en la cárcel. Fue en este momento que decidió dejarle claro a Morales y cualquier otra persona que no salgan con "estupideces" de que va a terminar privado de su libertad.

"A quien insinúa que tengo algo con 'Billy', no tengo nada que ver con él y con ningún directivo ni presidente de equipo de futbol, les digo las cosas en la cara, jamás he tomado un centavo que no me ha correspondido por mi trabajo, si no no tendría 40 años en el medio. ¿Qué historias les cuentan de Billy? Lo entrevisté como también entrevisté a Fidel Kuri en prisión, como la noche que Emilio Maurer terminó en prisión y no vengan con indirectas estúpidas de que voy a terminar en la cárcel", dijo Faitelson.

David Faitelson no se contuvo en su nuevo programa en redes sociales (IG: david_faitelson)

Faitelson asegura que preguntó si tendría alguna repercusión legal por la entrevista

El periodista deportivo dejó claro que antes de realizar la entrevista preguntó a su abogado si había alguna posibilidad de ser vinculado al proceso por los crímenes de Billy, quien estuvo prófugo de la justicia. Se tiene que recordar que la entrevista del exdirectivo de la Máquina se realizó cuando Álvarez se encontraba escondido de las autoridades.

"No caigan en absurdos y en lo que dicen algunos para tratar de defender sus intereses. Eso no existe, entrevisté a Billy y no gustó en la cooperativa, eso es problema de la cooperativa. Buscaba algún interés periodístico, sí; el abogado me dijo que podía conseguírmelo", dijo David.

David Faitelson y sus "Haters" - Tu oportunidad para decirme las cosas de frente https://t.co/fFajejxdIg — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 27, 2025

