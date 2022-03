Lyn May: Inédita FOTO revela el hermoso rostro de la vedette antes de inyectarse "aceite" en la cara

Lyn May es un actriz, cantante y bailarina mexicana que saltó a la fama durante las décadas de los 70 y 80 gracias a su participación en múltiples películas del cine de "ficheras", en donde se dio a conocer por su espectacular figura, la cual fue la envidia de numerosas estrellas de la época.

A Liliana Mendiola, nombre real de Lyn May, la vimos actuar en películas como "Tívoli", "Noches de cabaret", "Las cabareteras", entre otras, en donde cautivó y conquistó a millones de espectadores gracias a su belleza y su espectacular silueta, en donde destacaban sus prominentes curvas.

Si bien hasta la fecha la vedette sigue conservando una figura envidiable a sus 69 años, hay un aspecto de su cuerpo que sí ha cambiado mucho desde hace casi cuatro décadas, cuando comenzaba su trayectoria artística; su rostro. Quizá para las nuevas generaciones ya es común ver la imagen que caracteriza a la actriz, para aquellas personas que la recuerdan de joven, y que disfrutaron de sus películas en los cines, saben que no siempre tuvo esta apariencia.

Lyn May recordó el doloroso momento que vivió

Fue durante una entrevista que Lyn May tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante en donde recordó qué fue lo que realmente le ocurrió a su rostro, lo que la llevó a tener el aspecto que ahora vemos. La actriz confesó que fue ya hace mucho tiempo, algunos años antes de que comenzara su carrera en la pantalla grande, que se sometió a un tratamiento para modificar su rostro.

Sin embargo, las cosas no resultaron como ella lo esperaba. Lyn May recuerda que en esa época todavía vivía en su natal Acapulco y una mujer la abordó para convencerla de someterse a un tratamiento para mejorar su imagen: “Según ella me iba a ver muy guapa si me ponía un poquito aquí, un poquito allá, y como una es ignorante...”, declaró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Esta persona quería convencerla asegurándole que una vez que terminara el procedimiento, se parecería a la propia María Félix, por lo que finalmente aceptó. No obstante, al poco tiempo se percató que las cosas no iban bien con su cara, ya que aquello que le inyectaron en la cara comenzó a dejarle la piel inflamada y enseguida, aunque intentó revertir el procedimiento, su rostro comenzó a aumentar de volumen.

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro?

En otra entrevista que Lyn May dio en el programa "Ventaneando" dio a conocer el producto que le fue inyectado en el rostro y el cual provocó que se le inflamara la cara. La actriz destacó que fue un episodio muy doloroso en su vida, el cual le dejó secuelas difíciles de desaparecer.

Lyn May tenía uno de los cuerpos más espectaculares del cine de "ficheras". FOTO: Especial

Una vez que Lyn May comenzó a percibir las consecuencias que le trajo aquel procedimiento, descubrió qué fue el producto que realmente utilizaron y aseguró que no fue colágeno como ella pensaba: “Me inyectaron aceite”, reveló la vedette. “Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!”, confesó.

La famosa actriz y bailarina se lamentó por aquellas personas que van por la vida estafando a la gente ingenua con el objetivo de conseguir dinero a costa de la salud de los demás: “Abusan porque uno es joven o porque uno es inexperto”, explicó. “Por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, ¡pero no es!”.

Lyn May explicó además cómo fue que su organismo comenzó a percibir la presencia de aceite de cocina dentro de su piel. Reacciones que percibió aproximadamente un año después de someterse al tratamiento: “Empiezas a sentir esas cositas que te pican, que te dan comezón. Empiezas a sentir la bolita y ya te sale una por acá y otra por allá. Son canicas y, además, duras-duras”, concluyó la famosa vedette.

