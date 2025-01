Instalaremos 4 mil 500 nuevas luminarias en vialidades principales: Azucena Cisneros

Debido a que un 70 por ciento del alumbrado de Ecatepec se encontró en mal estado, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inició el programa “Luces de Esperanza”, que contempla instalar 4 mil 500 luminarias en nueve avenidas principales, como parte de las acciones del gobierno del cambio con honestidad, que también avanza en la sustitución y reparación de alumbrado en diversas colonias.

“Vamos a revertir el abandono en que dejaron Ecatepec, vamos a iluminar todo el municipio con la mejor tecnología, con luz en las calles y en las avenidas recuperaremos la esperanza y la seguridad, hoy comienza una nueva realidad para las colonias del municipio, mediante la intervención inmediata de la nueve principales avenidas del municipio”, explicó al dar el arranque en la carretera Texcoco-Lechería, en la entrada al fraccionamiento Los Héroes, primera sección.

La presidenta municipal expuso que este programa lo esperó durante años la gente, porque Ecatepec vivió en la obscuridad, sin servicios de calidad, ni el derecho a una vida digna, pero es algo que ya se va a terminar, porque junto a los vecinos se hará una hazaña para transformar al municipio.

“No venimos a transformar la injusticia, ni la carencia, no venimos a administrar los recursos a favor de unos cuantos, de los privilegios, de negocios, ni de organizaciones, venimos a transformar de fondo, a cumplir con el mandato de darle a los vecinos lo que merecen, servicios y una vida digna”, subrayó.

Este es un programa nunca antes visto: Azucena

De acuerdo con la presidenta municipal habrá 17 brigadas de trabajo / FOTO: Archivo

El programa Luces de Esperanza se instalarán 4 mil 500 luminarias en nueve tramos, con 17 brigadas de trabajo, en las siguientes vialidades:

Carretera Texcoco-Lechería.

Vía José López Portillo.

Vía Morelos.

Carretera México-Pachuca.

Avenida Central

Adolfo López Mateos (R1).

Explicó que este es un programa nunca antes visto en vialidades principales porque la gente no sabe si es federal, estatal y municipal, y una autoridad no puede seguir echándose la bolita, ya que debe prevalecer la voluntad política y el amor a la gente porque “no se puede uno seguir deslindando porque no le toca, seguir en la omisión, porque aquí viven ciudadanos”.

Adicionalmente a la intervención en vialidades principales, están en marcha, acciones de reconexión y/o sustitución en las comunidades, por lo que suman ya 2 mil 300 luminarias ya encendidas en menos de un mes, y buscarán llegar a 7 mil lámparas funcionando en los primeros 100 días, en calle, avenidas, senderos obscuros, parques y jardines.

La presidenta municipal señaló que nunca más puede permitirse que la comunidad se ausente del espacio público y dejar que la delincuencia se apropie de ellos, ante la falta de gobernanza e institucionalidad, por eso la gente tiene que ayudar a recuperar la institucionalidad y la paz social del municipio.

Sigue leyendo:

Arranca GEM credencialización de trabajadores; Gobernadora Delfina Gómez insta a servir al pueblo con honestidad y transparencia

Javier López Casarín: "Álvaro Obregón avanza en la construcción del segundo piso de la transformación"