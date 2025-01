Camila Guevara hereda el talento de su abuelo Pablo Milanés

Camila Guevara nació en una familia melómana, su abuelo era Pablo Milanés, y aunque desde chiquita la impulsaron a cantar, ella no supo si la música era lo suyo hasta que la visitó desde la composición, lo cual le permitió conectar de otra manera con esta profesión.

“Escribía versos desde los 17 años, pero fue hasta que empecé a compartirlos que logré conseguir más seguridad, porque fue cuando me empezaron a decir que había algo ahí, y de alguna manera te genera confianza y es señal de que vas por buen camino”, detalló Cami, como se hace llamar, en entrevista.

Recientemente estrenó, su sencillo “Crueldá”, en el cual experimenta en la salsa, porque le gusta jugar con las melodías y meter los sonidos cubanos a sus canciones. Además, esta canción surgió de manera espontánea.

“Enseguida que le empecé a cantar y tararear, identifiqué por dónde iba y me imaginé un mundo de artistas cubanos del pasado y actuales, entonces fue una mezcla, quería que fuera algo más moderno en cuanto a sonido, pero que también tuviera el feeling cubano más clásico”, contó.

Este material forma parte de su disco “Dame flores”, el cual saldrá en abril, y el nombre enfoca el concepto de cada uno de sus temas, que se centran en salir de la oscuridad en busca de un mejor presente.

Sobre su relación con su abuelo, recuerda que él fue uno de los que más la ánimo para entrar a la música, aunque no fue fácil, ya que también era duro y había ocasiones en las que le decía que no sentía relación entre las canciones y su estilo, pero siempre la invitó a seguir, a no parar.

“Había una canción que si le gustaba mucho y era una interpretación que hice de un trovador cubano que se llama Santiago Feliú, se llama ‘Otra canción’ y me invitaron a participar en su disco y en cuanto la escuchó me dijo que ‘ahora sí nacía una estrella Milanés, fue muy lindo en ese momento”, finalizó.

Es fan de la música de Natalia Lafourcade, Silvana Estrada y El David Aguilar.

Abrió el segundo concierto de Fito Páez en el Auditorio Nacional.

