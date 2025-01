Transportistas cancelan bloqueo masivo en Edomex este 27 de enero: ¿qué acciones tomarán ahora?

La asociación de transportistas Unión 300, que había anunciado un bloqueo del gremio en los accesos rumbo a la Ciudad de México del municipio mexiquense del Estado de México, anunció que dicha protesta no se llevará a cabo este lunes 27 de enero, como estaba previsto.

La organización señaló que no buscan afectar la sociedad, por lo que finalmente se decidió que la protesta no se llevará a cabo.

Asimismo, señalaron que no buscan afectar al gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, y remarcaron que el conflicto que tienen es únicamente con el gobierno municipal.

En ese sentido, remarcaron que no descartan tomar vialidades locales o incluso la explanada municipal, con el objetivo de defender a sus agremiados de los actos de inseguridad que denuncian que sufren en las calles de Ecatepec.

COMUNICADO IMPORTANTE A TODA LA SOCIEDAD!!! ESTE CIERRE SE CANCELA EL Du00cdA DE MAu00d1ANAJAMu00c1S AFECTAREMOS A LA SOCIEDAD Y... Posted by Uniu00f3n 300 on Sunday, January 26, 2025

Esta decisión se tomó luego de que el gobierno estatal mostrara disposición para atender sus demandas y en espera de una posible visita de la gobernadora Delfina Gómez.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la organización destacó que el conflicto que los llevó a considerar el bloqueo se originó por acciones del gobierno municipal, en particular por la actuación del director de Movilidad. A pesar de cancelar el bloqueo, los transportistas advirtieron que no descartan realizar futuras movilizaciones en caso de que no se resuelvan sus demandas.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Los transportistas han expresado su inconformidad con lo que consideran un trato injusto por parte de las autoridades municipales, señalando que sus acciones afectan a miles de familias que dependen de este sector. Entre sus demandas se encuentra un "piso parejo" para todos los operadores de transporte y el cese de lo que califican como "actos radicales y viles".

¿Qué sigue ahora?

La cancelación del bloqueo representa un alivio para los habitantes de Ecatepec y las zonas aledañas, quienes se verían afectados por las posibles congestionamientos viales. Sin embargo, la situación permanece tensa y los transportistas han dejado abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones en caso de que no se atiendan sus demandas.

La Asociación Unión 300 de Transportistas se mantiene a la espera de nuevas acciones por parte de las autoridades locales para resolver el conflicto. Los transportistas han dejado en claro que defenderán los derechos del gremio trabajador y que no permitirán que se dañen los empleos de miles de familias.

