Mauricio Martínez confirma que ya actuó legalmente contra Toño Berumen; esto sabemos

Esta mañana estuvo como invitado en el Programa Hoy, el actor y cantante Mauricio Martínez quien hace algunos días se convirtió en tendencia debido a que denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte dle productor Antonio Berumen.

De acuerdo con Martínez todo sucedió cuando él tenía 23 años de edad antes de ser parte del reality show Operación Triunfo, programa en dónde él habló con la psicóloga haber sido abusado por “alguien de poder”, sin embargo, en ese momento no reveló de quién se trataba.

Ya lo denunció formalmente

Mauricio Martínez reside en Estados Unidos y durante su visita a nuestro país decidió denunciar formalmente a su presunto agresor Antonio Berumen, así lo confirmó durante su entrevista para el programa Hoy.

“Estoy luchando, a eso vine a México, los invito a que denuncien” dijo Mauricio Martínez

Aunque Mauricio Martínez asegura que este tema es algo que ya había trabajado con su psicóloga el leer la denuncia de Sasha Sokol nuevamente le removió recuerdos que le hizo hablar en redes sociales.

Incluso el ex integrante de Operación Triunfo asegura que desde que fue presuntamente acosado por Antonio Berumen no puede escuchar música de los grupos que representó su presunto acosador.

“No puedo escuchar música de Magneto, Mercurio, Fey porque me remonta a ese momento tan traumático que viví” dijo Mauricio Martínez en el programa Hoy

Otras víctimas lo contactaron

Por otra parte, Mauricio Martínez reveló que luego de haber hecho la denuncia de lo que le sucedió hace 20 años a través de redes sociales, comenzó a recibir mensajes de otras víctimas de Berumen quienes eran menores de edad cuando éste presuntamente los habría acosado.

Debido a lo anterior, Mauricio junto con su equipo de abogados han creado el correo nosotrostambien1@gmail.com para que quienes hayan sido abusados, acosados denuncien a través de ese correo y así el cantante y actor apoyará a quienes lo contacten a través de ese medio.

Por último, Martínez resaltó que si él denunció es porque esto ya no debe ocurrir pues lo que él vivió fue no fue una violación a su cuerpo sino a sus sueños, además aseguró que él no miente y no necesita ni fama ni publicidad.

SIGUE LEYENDO:

Tres productores y mánagers mexicanos que han sido señalados de presunto abuso y acoso sexual