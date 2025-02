Toman profesores Secretaría de Educación de Veracruz, protestan contra la vuelta a las aulas

Integrantes de ocho sindicatos magisteriales tomaron las oficinas centrales de la Secretari´a de Educacio´n de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, la capital, donde algunos de los li´deres sindicales admitieron tener varias plazas docentes y percibir salarios elevados.

Este lunes 24 de febrero los manifestantes impidieron los accesos a la dependencia estatal, ubicada sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la colonia Sahop. En la protesta participaron las organizaciones Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educacio´n de Veracruz, Gremio Nacional de Trabajadores de la Educacio´n, Liga Magisterial Veracruzana, Sindicato Aute´ntico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educacio´n de Veracruz, Sindicato Independiente de Regeneracio´n Magisterial y del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educacio´n en Me´xico, por mencionar algunos.

El secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educacio´n, Avith Moctezuma, admitio´ que tiene un salario mensual neto de ma´s de 41 mil pesos y dos plazas magisteriales sin estar frente a grupo. Desde el fin de semana circulo´ informacio´n sobre las percepciones excesivas de algunos dirigentes sindicales en la entidad.

“En el caso de mi salario que fue expuesto ahi´ y adema´s de exponerme, en algunos casos son salarios brutos antes de descuentos. A esos salarios habri´a que hacerle toda la deduccio´n que corresponde como trabajadores”, expreso´.

Justifican altos sueldos

El dirigente magisterial se molesto´ cuando fue cuestionado por la prensa sobre la inconformidad que ha ocasionado la decisio´n de las autoridades estatales para que los docentes comisionados regresen a las aulas y asi´ se ocupen los espacios pendientes frente a grupo.

Moctezuma comento´ que la manifestacio´n paci´fica en la SEV defiende los derechos laborales de los trabajadores ante la falta de respeto a acuerdos previos y se alza la voz por la no contratacio´n de 20 mil horas docentes.

“No estamos comisionados, estamos en gestiones administrativas, no esta´ en las agendas ese tema. Nos llama mucho la atencio´n que se utilice ese tema como estandarte cuando lo que estamos pidiendo son las gestiones, respeto a los derechos laborales de los trabajadores y tambie´n que se informe por que´ hay 20 mil horas docentes que no han sido contratadas y que esta´n presupuestadas y que no se han contratado”, justifico´.

Debido a que ha circulado la versio´n de que el sindicato carece de toma de nota, el secretario general aseguro´ que cuentan con dicho documento otorgado por el Tribunal Federal de Conciliacio´n y Arbitraje. Los manifestantes amagaron con mantener la toma de las oficinas centrales en la ciudad de Xalapa hasta ser atendidas sus demandas por las autoridades educativas.

Prevén regresar a maestros comisionados a las aulas

La gobernadora Roci´o Nahle expreso´ su reconocimiento y gratitud a los docentes del estado por su compromiso con la educacio´n, destacando que Veracruz cuenta con el mayor nu´mero de docentes en el pai´s.

Asimismo, informo´ que, a trave´s de la titular de la secretaría, Claudia Tello, su gobierno busca reincorporar a las aulas a docentes que estaban en a´reas administrativas o bajo comisio´n, en respuesta a la solicitud de diversas escuelas que requieren personal.

Aseguro´ que este proceso no afecta los derechos laborales de los trabajadores, y que el u´nico objetivo es fortalecer la educacio´n: “nadie perdera´ su empleo ni vera´ afectado su salario, so´lo pedimos su apoyo para garantizar la educacio´n de nuestras nin~as y nin~os”.

Por u´ltimo, hizo un llamado a los sindicatos para que privilegien el dia´logo, con la confianza en que retomari´an sus labores en beneficio de la comunidad estudiantil.

