Lisa de BLACKPINK se presentará por primera vez en los Oscars 2025, ¿cuándo y dónde verla?

La estrella mundial Lisa, quien es conocida por ser una de las miembros de la girlband BLACKPINK, será la primera artista tailandesa K-Pop en presentarse en los premios Oscars, donde dará un show sorpresa junto a Doja Cat y Raye, según reveló La Academia.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, La Academia confirmó que la intérprete de éxitos como "MONEY", "Rockstar" o "New Woman" dará un increíble espectáculo para celebrar al cine. Además, informó que no cantarán "Born Again", su último éxito.

Aunque no quisieron revelar más detalles sobre su próxima presentación, se rumora que Lisa podría interpretar un cover junto a Doja Cat y Raye. "No es 'Born Again', pero será legendario, así que no se lo pierdan", respondió La Academia en un mensaje en X.

Lisa será la primera artista K-Pop en presentarse en los precios al cine. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Cuándo y dónde ver la presentación de Lisa en los Oscars 2025?

Los premios Oscars 2025, donde se presentará Lisa, se podrán disfrutar el próximo domingo 2 de marzo a través de los canales de paga como TNT y Max Latinoamérica donde el pre-show iniciará a las 5:00 PM y la ceremonia a las 6:00 PM. Por otro lado, también se podrá ver en televisión abierta por Azteca 7 a la misma hora.

Aunque Lisa es uno de los actos más esperados de la premiación de este fin de semana, también se espera el show de Ariana Grande junto a Cynthia Erivo, quienes también ofrecerán una gran sorpresa en la 97ª entrega de los Premios Oscars que se realizará en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Lisa se presentará junto a Doja Cat y Raye. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Usuarios se lanzan contra Lisa por su presentación en los Oscars 2025

Luego de que se confirmó la participación de Lisa de BLACKPINK en los Oscars 2025, algunos usuarios en redes sociales se mostraron molestos, pues aseguran que deberían dar más espacios a artistas que interpretan canciones para películas y no a cantantes populares del momento.

"No tengo nada en contra de estas tres mujeres, pero ¿cómo se les va a decir a las nominadas al Oscars que no pueden interpretar sus canciones y luego traer a unas desconocidas para que las interpreten?", "¿Desde cuándo se interpretan canciones que no son tributos ni aparecen en películas o programas?" y "Los Oscar están haciendo todo lo posible para aumentar esas vistas y calificaciones", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Lisa llegará a los Oscars por primera vez. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

