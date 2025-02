Abuchean a Steve Aoki en el EDC México 2025 por poner "Invítame un café" con Ángela Aguilar: VIDEO

El EDC México 2025 dejó muchos recuerdos para los fans de la música electrónica, pero también para todos los mexicanos. Primero fue el homenaje que recibió Paquita la del Barrio por parte de diferentes DJ, pero no todos los momentos fueron buenos. El mítico productor estadounidense, Steve Aoki se llevó una serie de abucheos por poner uno de los temas de Ángela Aguilar. Lo que parecía una buena idea, fue repudiado por un sector de los asistentes al festiva realizado una clara muestra de desaprobación.

El DJ tenía preparado un set sorpresa para el público mexicano con una canción de la pareja de Christian Nodal, para ser más precisos, 'Invítame un café', pero lo que no se esperaba el estadounidense era que las polémicas en las que se ha visto envuelto el nombre de Ángela todavía pesaran en la opinión del respetable.

Steve Aoki se presentó de manera sorpresiva para cautivar al mundo entero con una mezcla de beats enérgicos y algunos de sus grandes éxitos a nivel mundial. Durante el set del estadounidense el público se mantuvo eufórico y por todo lo alto, pero cuando sonó la nueva versión de 'La gata bajo la lluvia', todo cambió. Los fans comenzaron a a abuchear al mítico DJ al escuchar la voz de la hija de Pepe Aguilar. También se pudieron escuchar gritos de "¡Otra, otra, otra!" para mostrarle al productor musical que no estaban de acuerdo con lo que estaba sonando.

A pesar del evidente rechazo, Steve Aoki no tuvo ningún tipo de reacción y continúo con su set planeado para la sorpresa en el EDC México 2025. Después de colocar la canción de Ángela, el estadounidense volvió a subir el ritmo y la energía en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cerrar su presentación por todo lo alto.

La exponente del regional mexicano ha recibido una serie de críticas y abucheos en redes sociales y en diversos eventos. Tras el repudio de la gente en diferentes ocasiones, la hija de Pepe Aguilar decidió lanzar un comentario bastante fuerte durante el concierto en Ciudad del Carmen. El principal motivo fue la reacción de la gente en los Premios lo Nuestro. Primero dejó claro que agradecía por haberle quitado el miedo, pero después hizo una broma que sorprendió a muchos.

"Levanten la mano todos los mentirosos ¡wow! En Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar pa' acá. Bueno, este, pero saben qué, saben qué... bueno pero no me griten, no tiene la culpa el que promete, si no el güey que le cree, así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va ésta canción", dijo Ángela.