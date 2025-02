Pepe Aguilar habla del distanciamiento con su hijo Emiliano y niega pleito entre ellos: "años sin hablar porque él no quiere"

La Dinastía Aguilar se ha convertido en una de las más queridas y también de las más polémicas, pues además de la decisión de la más pequeña del clan, Ángela, por casarse con Nodal, el patriarca Pepe Aguilar ha tenido sus propias polémicas y una de las más comentadas es el distanciamiento que tiene desde hace años con su hijo mayor, Emiliano, quien ha debutado en la música pero en el género del rap y por su propia cuenta.

Para nadie es secreto que padre e hijo llevan bastante tiempo sin hablar, ya que Emiliano Aguilar ha contado sobre ello y opinado también sobre las polémicas que rodean a su familia, especialmente a su hermana Ángela; sin embargo, los motivos de esta ruptura en lazos familiares no ha quedado del todo clara para los fanáticos de ambas partes. Al menos así era hasta ahora que el intérprete de "Prometiste" rompió el silencio y decidió contar su verdad sobre este distanciamiento con su hijo mayor.

Pepe Aguilar estuvo como invitado en el pódcast de Oso Trava, donde se sinceró por primera vez de esta polémica tan comentada; sin embargo, y contrario a lo que se esperaba, el cantante no dio demasiados detalles sobre la ruptura entre ambos. Pese a ello, negó que una pelea, conflicto o pleito haya sido razón para que su primogénito decidiera tomar caminos separados; en cambio, aseguró que si en dos años no se han dirigido la palabra, ha sido por decisión del propio Emiliano.

"Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?", dijo.

La declaración de Pepe Aguilar surgió ante el cuestionamiento de Oso Trava sobre cómo ayuda a sus hijos para que no pasen por el mismo camino lleno de espinas que él tuvo que enfrentar durante su juventud; allí confesó que siempre los apoya, los escucha o llora con ellos si es necesario, aunque su vida es completamente de cada uno, es decir, Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Durante la conversación, el intérprete de "Por mujeres como tú" también contó un poco sobre la crianza que le ha dado a cada uno de sus hijos y de cómo los ayudó a que cada uno construyera su amor propio, siempre sentándose como un padre que escucha, pero también entendiendo que pese a los consejos, ellos son los dueños de sus propias vidas y por lo tanto, también de sus propios errores.

"Yo pensaba antes que dándoles lecciones, recomendándoles libros, documentales o sentarlos y ponerme a decirles lo que para mí es más lógico y de la manera que me iban a entender; ahora ya entendí que esa no es la manera porque cada ser humano viene con una historia, no sé si ya predestinadas, pero sí sus características individuales los hacen que tengan un camino diferente a cualquier otro ser humano", dijo antes de revelar que hagan lo que hagan, no para de darles amor.

Finalmente, durante la entrevista, Pepe Aguilar destacó que los únicos que pueden responder por sus acciones, son ellos mismos y que contrario a lo que la gente comenta sobre su supuesta poderosa influencia para ayudarlos, el cantante aseguró que aunque sus hijos desatan múltiples emociones en él, él sólo puede concentrarse en su bienestar, aunque también sabe estar para todos sus hijos.

"Yo no puedo responder por mi hija o por mi hijo, yo hice lo mejor que pude siempre; yo me sigo trabajando a mí mismo porque el que me interesa estar bien es a mí, ese es mi responsabilidad, por el único que puedo responder es por mí", concluyó.

