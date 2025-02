Hermanos de Daniel Bisogno revelan los últimos momentos y palabras del conductor: "No me dejen solo"

A unos días de la muerte del conductor Daniel Bisogno es su familia quien se ha encargado de dar detalles sobre su delicado estado de salud antes de su partida y los últimos días que estuvieron junto a él. En su reciente aparición ante las cámaras, fue Ivette Bisogno quien habló sobre la manera en la que estuvieron con el presentador de televisión en el hospital justo el día en el que falleció.

Daniel Bisogno murió a los 51 años de edad el pasado 20 de febrero luego de una intensa lucha contra una bacteria que lo aquejó tras haber recibido un trasplante de hígado en septiembre del año pasado. De acuerdo con el reporte médico que brindó su hermano, Alex, al programa "Ventaneando", el conductor estuvo sus últimos días en terapia intensiva alimentado por una sonda debido a los problemas que tuvo para respirar por el agua en sus pulmones, todo esto a causa del tratamiento al que se sometió para intentar erradicar la bacteria.

Las últimas palabras de Daniel Bisogno

En entrevista para el programa de espectáculos liderado por la periodista Pati Chapoy, Alex Bisogno habló sobre los últimos momentos de su hermano en el hospital. Relató que el día en el que falleció él lo había acompañado en el nosocomio durante la mañana y se sentía positivo al ver una mejoría en el estado de salud del conductor, algo que no ocurrió horas más tarde y fueron llamados de emergencia por el médico, quien les advirtió sobre el peor escenario.

La familia de Daniel Bisogno se hizo presente en el foro con las cenizas de nuestro querido amigo y compañero; así fueron sus últimos momentos.uD83DuDD4A?#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/GEzmBbGweN — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 24, 2025

Por otra parte, Ivette Bisogno mencionó que las últimas palabras de su hermano estuvieron dedicadas a personas que quería, como su hija y su trabajo, "Ventaneando". Aunque fue difícil la comunicación debido al oxígeno que tenía, Daniel Bisogno expresó sus deseos por no permanecer solo en el hospital: "No se vayan, no me dejen tanto tiempo solo".

La petición de Michaela Bisogno con las cenizas de su padre

Al ser cuestionados sobre lo que ocurrirá con las cenizas de Daniel Bisogno, los hermanos del conductor revelaron que Michaela les hizo la petición de poder tenerlas cerca para poder pasar más tiempo junto a ellas. Ante esto, como familia estarían contemplando construir un nicho en el jardín de su casa donde descansen las cenizas del conductor y las de su mamá, quien falleció un año antes.

“Queremos que estén juntos. Mi hermano propuso que en la casa de mis papás hacer un nicho y tenerlos ahí a los dos, pero comentaba Michaela que quiere verlo más seguido, entonces estamos pensando en un punto más neutral, como una iglesia céntrica para todos”, dijo Ivette Bisogno.

