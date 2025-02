Pedro Sola dedica nuevo mensaje a Daniel Bisogno y recuerda cómo fue su relación de amistad: "tuve la esperanza que iba a volver"

La muerte de Daniel Bisogno dejó un gran dolor en la televisión mexicana, donde el conductor era de los más queridos pese a sus polémicos comentarios que durante décadas lo pusieron en la mira, especialmente en su paso por "Ventaneando"; su fallecimiento el pasado 20 de febrero a los 51 años ha dejado una larga lista de publicaciones en redes sociales donde sus fans y amigos del espectáculo lo despiden. Hace unas horas se sumó su amigo Padro Sola, con un desgarrador mensaje con el que aseguró, lo recordará para toda la vida.

En sus primeras palabras, el "tío" Pedrito Sola aseguró que Daniel Bisogno no sólo era una imagen de televisión o esa figura que todos vimos en la pantalla y es por ello que tras su muerte, busca recordarlo como la extraordinaria persona y amigo que demostró ser por décadas. Asimismo, explicó que pese a sus constantes recaídas de salud, el conductor siempre quiso volver a los foros y al teatro, por lo que el economista jamás perdió la esperanza de volver a compartir espacio junto al papá de Michaela.

Estas palabras para "El Muñeco" las ofreció por medio de un video que compartió en Instagram y que en cuestión de horas acumularon miles de reproducciones entre los fans, quienes también le dieron el pésame al colaborador de Pati Chapoy, pues en su último adiós a su amigo y compañero, aseguró que lo va a extrañar toda la vida y de una forma en la que sólo pocos entenderán.

"Daniel Bisogno era un hombre con una capacidad de amar, con una bondad, responsable absolutamente; era excelente hijo, excelente hermano, padre excepcional también y como amigo y compañero de trabajo, qué les puedo decir. Yo creo que todas las personas que trabajamos con él no podemos decir absolutamente nada en contra o malo de su personalidad", inició contando.

Pedro Sola recuerda a Daniel Bisogno con su "polémica personalidad" que le mereció el cariño

Durante su discurso de despedida para Daniel Bisogno, Pedrito Sola dio detalles de cómo era su amigo fuera de la televisión, asegurando que la amabilidad, cariño y humildad era lo que siempre lo caracterizaba, eso sin mencionar que cada salida que se organizaba: "Era de los que ibas a un restaurante con él y él nunca quería que nadie más pagara, mas que él". Sin embargo, también recordó que tenía un lado muy polémico que no era del agrado de todo el mundo.

"Su personalidad polémica nunca pasó desapercibida; él no había de dos o lo amaban, que afortunadamente la gran mayoría de las personas lo amaban, o no lo querían y eso lo hemos notado ahora en cada una de estas expresiones que hay en las redes", mencionó.

Allí mismo, mencionó que durante los últimos dos años vio a su amigo tener un deterioro en su estado de salud, pero que pese a las complicaciones, el conductor y padre de familia buscaba a toda costa su recuperación para volver tanto a la televisión en su rol de conductor, como al teatro, con las funciones de "Lagunilla mi barrio", que fueron las últimas participaciones que tuvo en vida.

"Yo siempre tuve la esperanza y la ilusión de que él iba a volver al programa ("Ventaneando"), porque yo lo vi cómo fue mejorando día con día", agregó.

Finalmente, Pedrito Sola se sinceró ante sus más de 300 mil seguidores en Instagram, al recordar que ya al ser un hombre de la tercera edad ha tenido que aprender a afrontar la muerte de sus amigos, conocidos y familiares; ante ello, la agradeció a Daniel Bisogno por el tiempo compartido, no sin antes decirle: "Hasta pronto Daniel, te voy a extrañar cómo no tienes una idea".

"Hoy que tengo 78 años he visto partir a una enorme cantidad de amigos, gente muy cercana, familiares. Ahora entiendo mejor ese tránsito que todos vamos a pasar tarde o temprano; lo único que me queda decir es gracias Daniel, gracias por tu cariño, amistad, apoyo, entereza. No vas a estar entre nosotros físicamente, pero emocionalmente ahí vas a estar. Todos vamos a recordarte para siempre y estaremos viviendo con este recuerdo tuyo, pero de alegría, talento, simpatía, hasta de vulgaridad que tenías de repente", mencionó.

