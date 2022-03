Mauricio Martínez se presenta en la Fiscalía de la CDMX tras denunciar en redes abuso sexual de Toño Berumen

El actor Mauricio Martínez sigue su camino en búsqueda de justicia y ahora este miércoles 16 de marzo se dio a conocer que se presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar a Toño Berumen por abuso sexual.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, el actor acudió esta tarde a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía ubicadas en la colonia doctores.

Mauricio Martínez contó, en un video que publicó en Instagram, que más personas que se dicen víctimas de Toño Berumen se han acercado a él porque tuvieron una experiencia similar con el productor. Por el contacto que ha tenido con estos testimonios, comentó que su caso no quedará impune y ya trabaja con abogados para llevar su denuncia a la vía legal.

“Va por todas las víctimas. Tengo en mi computadora una lista enorme (de personas afectadas), ya estoy hablando con abogados, ya estoy hablando con la gente que le va a dar seriedad a este asunto”

El intérprete comentó en la grabación que él está diciendo la verdad y agradeció a quienes le creen.

“No es la última vez que van a escuchar de mí sobre este tema. Esto apenas comienza, si ya le gané la batalla al cáncer cuatro veces, esto es nada comparado con mi vida. Estoy luchando por todos y todas las víctimas de abuso sexual”

Quién es Toño Berumen

El hombre que dedicó gran parte de su vida a la farándula, ahora está enfocado en la espiritualidad, sin embargo, en horas recientes ha sido foco de la polémica por declaraciones sobre supuestos abusos de su parte cuando figuraba como promotor de artistas en los años 90 y parte de los dos mil.

Es Toño Berumen, el encargado de llevar al éxito a figuras juveniles de antaño como Menudo, Magneto, Mercurio y Kairo, conceptos similares de lo que se denominó una "boy band", emulando en su momento a bandas como The Backstreet Boys o los New Kids on The Block, en inicios de los 90.

Berumen también es pieza fundamental en el éxito y ascenso de las carreras de otro artistas como Pedro Fernández, Fey, Lucero y recientemente la joven cantante e influencer, Danna Paola.

Cabe destacar que sus mayores éxitos como productor y manager surgieron de la mano de Magneto, y después en menor medida por sus otras creaciones, con todos ellos, estaba encargado de elegir a sus miembros, los temas, el concepto y las coreografías.

